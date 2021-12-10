Aras Kargo, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı

Aras Kargo, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzalayarak, sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaları sözleşmenin ilk 10 ilkesi çerçevesinde geliştirmeyi taahhüt etti.

16 bin çalışanıyla Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca adrese ulaşan Aras Kargo, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını küresel hedefler doğrultusunda geliştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzalayan şirketler arasında yerini aldı. Aras Kargo, bu imzayla birlikte insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki 10 ilkeye uyma ve bu alandaki çalışmalarını her yıl raporlama taahhüdünde bulunmuş oldu.

Küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için tüm şirketlerin üst düzey sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Ekonomik büyümenin çevre ve toplum yönünden etkilerini göz ardı edemeyiz. Bütün dünyayı ve geleceğimizi ilgilendiren bu konularda küresel ilkeler çerçevesinde hareket etmek gerekiyor. Aras Kargo olarak teknolojiye, verimliliğe ve insana yaptığımız yatırımları daima sürdürülebilirlik yönünden desteklemeye özen gösterdik. Çevreye ve topluma katkımızı sürekli artırmayı hedefledik ve bu konuda önemli adımlar attık. Bu nedenle dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladığımız için son derece mutluyuz. Bu sözleşme kapsamında, çalışma şartlarından insan haklarına, çevreye yönelik çalışmalardan yolsuzlukla mücadeleye farklı ilkelere uyacağımızın sözünü vermiş olduk. Atılan bu imzanın Aras Kargo'nun sürdürülebilirlik alanındaki gelecek planları ve çalışanlarımızın bu konuya dair farkındalığı açısından son derece olumlu etkileri olacaktır. Çevremize, ülkemize, ekonomimize ve toplumumuza değer üreten bir çizgide sürdürülebilirliği bir ana hedef olarak görmeye ve bu konudaki çalışmalarımızı sürekli geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

UN Global Compact'in 10 ilkesi

UN Global Compact sözleşmesinde Aras Kargo'nun uymayı kabul ettiği 10 ilke sıralanıyor. İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele başlıkları altında yer alan ilkeler şu şekilde:

"İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı." - İSTANBUL