Aras Kargo'da Yönetim Değişikliği - Son Dakika
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Ekonomi

Aras Kargo'da Yönetim Değişikliği

Aras Kargo\'da Yönetim Değişikliği
16.06.2025 14:06
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Aras Kargo, CEO olarak Barbara Hagen'ı atadı, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanacak.

Aras Kargo, "LEAD 2030" stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve bölgesel büyüme hedeflerine paralel olarak üst düzey yönetiminde yeni atamalar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda 2020'den bu yana Aras Kargo'da Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği (CFO) görevini yürüten Barbara Hagen, Aras Kargo'da Üst Yöneticilik (CEO) görevini Carsten Wallmann'dan devralarak, şirketin Yönetim Kurulu'na ilk kadın üye olarak atandı.

Barbara Hagen, yeni görevinde, mevcut sorumluluklarının yanı sıra strateji, bilgi teknolojileri ve insan kaynakları süreçlerine de liderlik edecek.

Ayrıca, şirketin global büyüme, teknoloji, operasyonel mükemmeliyet odaklı dönüşümüne 20 yıllık deneyimiyle liderlik eden Utku Ayyarkın, Genel Müdür olarak Türkiye'deki operasyonunun güçlenmesinden sorumlu olmaya devam edecek.

Aynı zamanda Ayyarkın, Aras Kargo Yönetim Kurulu'nda yer almayı sürdürecek ve Yönetim Kurulu'na doğrudan raporlama yapacak.

Carsten Wallmann da Aras Kargo Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürecek. Wallmann, yeni dönemde grubun Orta ve Doğu Avrupa'daki büyüme stratejilerine odaklanacak.

Aras Kargo CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Barbara Hagen

Viyana Ekonomi Üniversitesi'nde uluslararası işletme lisansüstü eğitimini ve aynı zamanda LL.M. uluslararası vergi hukukunda eğitimini tamamlayan Aras Kargo CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Barbara Hagen, kariyerine Mobilikom Avusturya'da birleşme ve satın alma departmanında başladı.

Aynı göreve A1 Telekom Avusturya Grubu'nda devam eden Hagen, Avusturya Postanesi'ne 2011'de katıldı, ardından kurumsal birleşmeler ve satın almalar bölümünün yanı sıra şube ağı ve bankacılık kontrol ekibinin başına geçti.

Barbara Hagen, 2020'nin son çeyreğinde CFO olarak çalışmaya başladığı Aras Kargo'da, CEO'luk görevini Carsten Wallmann'dan devralarak şirketin Yönetim Kurulu'ndaki ilk kadın üyesi olarak atandı. Hagen, aynı zamanda Rai Sigorta'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 2002'de mezun olan Utku Ayyarkın, kariyerine 2004'de Aras Kargo'da acentelik alarak başladı.

Trabzon Bölge Müdürü olarak 2007'de atanan Ayyarkın, daha sonra Acenteler Müdürü, İstanbul Bölge Müdürü, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü, Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Mayıs 2019'dan bu yana Aras Kargo Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Utku Ayyarkın, 20 yılı aşkın deneyimiyle şirketin global büyüme, teknoloji, operasyonel mükemmeliyet odaklı dönüşümüne liderlik ediyor.

Carsten Wallmann

Almanya'da 1973'de doğan Wallmann, Master eğitimini Freiburg Üniversitesi'nde hukuk alanında tamamladı.

Sonrasında Berlin Yüksek Bölge Mahkemesi'nde katiplik eğitimini tamamlayan Wallmann, Heidelberg Ruprecht Karls Üniversitesi'nde Avrupa İş Hukuku alanında doktora yaptı.

Profesyonel kariyerine 2003'te McKinsey & Company'de başlayan Wallmann, 2014'de Avusturya Postanesi'ne Strateji ve Kurumsal Gelişim Başkanı olarak katıldı.

Nisan 2014'den beri Avusturya Postanesi'nde Türkiye ve CEE'den Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdüren Carsten Wallmann, 2020 Ekim'den itibaren yürüttüğü CEO'luk görevini Barbara Hagen'a devretti.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Finans, Yaşam, CEO, Son Dakika

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