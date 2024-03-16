Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi - Son Dakika
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Ekonomi

Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi

Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda ikinci gün sonuçlarının ardından Aras Kargo'nun kulüp başkanı Utku Ayyarkın, büyük heyecan yaşadıklarını belirtti. Ayyarkın, Sultanlar Ligi'ne çıkmalarının tarihi bir an olduğunu vurgulayarak, başarılarında emeği geçen herkesi kutladı ve Türk sporuna destek olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

16.03.2024 20:41  Güncelleme: 20:43
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Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda ikinci gün sonuçlarının ardından Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantileyen Aras Kargo'nun kulüp başkanı Utku Ayyarkın, büyük heyecan yaşadıklarını belirtti.

Ayyarkın, yaptığı yazılı açıklamada, kendileri adına tarihi bir an yaşadıklarını vurgulayarak, "Bugün, Aras Kargo Spor Kulübü ve voleybol adına tarihi bir an. Cumhuriyetimizin 100'üncü, kuruluşumuzun ilk yılında, Sultanlar Ligi'ne çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli takımlar seviyesinde 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirmek için çıktığımız bu yolda, aldığımız bu başarı, ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın kanıtıdır. Kendi takımımızla Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz için şimdiden çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Başarıda emeği geçen herkesi kutlayan başkan Ayyarkın, şunları kaydetti:

"Gösterdikleri performansla bizleri gururlandıran Suphi Hoca ve teknik ekibine, sporcularımıza, bu süreçte yanımızda olan Aras Kargo'nun liderlerine, takımımızı ilk günden itibaren gerek büyük bir heyecanla gerek tribünden gerek sosyal medyadan destekleyen tüm Araslar'a da ayrıca teşekkür ederim. Aras Kargo olarak, 'Voleybolun heyecanını taşıyoruz' mottosuyla çıktığımız bu yolda, Türk sporuna destek olmaktan dolayı gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi - Son Dakika

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