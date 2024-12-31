ART Recycle, Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik Ödülü ile Sektördeki Önceliğini Pekiştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

ART Recycle, Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik Ödülü ile Sektördeki Önceliğini Pekiştirdi

ART Recycle, Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik Ödülü ile Sektördeki Önceliğini Pekiştirdi

Otomotiv yan sanayi atıkları ve geri dönüşümü alanındaki çalışmalarıyla sektörde öncü olan ART Recycle, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik Ödülü'nü kazandı. ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, bu ödülün Türkiye'ye katma değer sağlama hedeflerini pekiştirdiğini belirtti.

31.12.2024 11:34
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Otomotiv yan sanayi atıkları ve geri dönüşümü alanındaki çalışmalarıyla sektörde öncü bir konuma yükselen ART Recycle, Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik Ödülüyle sürdürülebilir kalkınma vizyonunu pekiştirdi. ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, hedeflerinin, yaptıkları çalışmalarla Türkiye'ye katma değer sağlamak olduğunu söyledi.

ART Group çatısı altında sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleri ve yenilikçi yaklaşımıyla yatırımlarına devam eden ART Recycle, Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik Ödülü'ne layık görüldü. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 49'uncusu düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreninde ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun'a ödülü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından takdim edildi.

"Ekonomiye değer katanlar arasında yer almaktan gurur duyuyoruz"

Aldıkları ödül ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gökhan Dursun, "Bursa iş dünyamızın en prestijli ödül törenlerinden biri olan bu anlamlı törenin bir parçası olmaktan, Bursa'ya değer katan firmalar arasında olmaktan, Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik Ödülü'nü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın elinden almaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Layık görüldüğümüz ödül, kentimize ve ülkemize değer katma azmimizi sağlamlaştıran büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bursa iş dünyasına sunduğu destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bursa'nın ekonomik kalkınmasına öncülük eden BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kuruluna teşekkür ederim" dedi.

"Hedefimiz, Türkiye'ye katma değler sağlamak"

ART Recycle'ın faaliyetlerini de değerlendiren Dursun, "Kuruluşumuzdan bu yana özellikle otomotiv yan sanayi atıkları ve geri dönüşümü alanında güçlü bir vizyon ve sürdürülebilir büyüme odaklı stratejilerimizle hareket ettik. ART Recycle'ı kurduğumuz 2020 yılından beri yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımlarla yalnızca şirketimizin büyümesini değil, aynı zamanda ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm süreçlerini destekleyerek ülkemize katma değer sağlamayı amaçlıyoruz. Dijitalleşmeyi temel alan stratejilerimizle sağladığımız süreç verimliliği, genişleyen hizmet portföyümüz, ulusal ve uluslararası iş birliklerimiz ile istikrarlı büyümemizi sürdürerek hem sektörümüze hem de geleceğe değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ART Recycle, Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik Ödülü ile Sektördeki Önceliğini Pekiştirdi - Son Dakika

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