Yusufeli Barajı nedeniyle evleri suları altında kalacak İşhan köyü sakinleri evlerine kavuştu - Son Dakika
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Yusufeli Barajı nedeniyle evleri suları altında kalacak İşhan köyü sakinleri evlerine kavuştu

16.08.2022 01:15
Yusufeli Barajı nedeniyle evleri suları altında kalacak İşhan köyü sakinleri evlerine kavuştu

Artvin'de Yusufeli Barajı'nın yapımı sonrası sular altında kalacak olan 7 köyden biri olan İşhan köyü sakinleri evlerine kavuşuyor.

Artvin'de Yusufeli Barajı'nın yapımı sonrası sular altında kalacak olan 7 köyden biri olan İşhan köyü sakinleri evlerine kavuşuyor. Lüks konutları andıran evlerine taşınan ailelere Artvin Valisi Yılmaz Doruk ziyarette bulundu.

Artvin'de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçe merkezinin yanı sıra, 7 köyde baraj sularından kısmen etkileniyor. Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajında su tutma işlemi öncesi 7 köyün taşınma işlemleri için çalışmalar devam ediyor.

Baraj sularından 52 hanesi etkilenen İşhan köyünde çalışmalar sona erdi. Lüks villaları andıran köy evlere kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aileleri Artvin Valisi Yılmaz Doruk ziyarette bulundu.

Artvin Valili Yılmaz Doruk burada yaptığı açıklamada, "Peşin ödeme gücü olmayanlar 20 senelik ödeme seçeneğini tercih edebilir. İlk 5 sene ödeme yapılmayacak. O zaman çok çok daha uygun olacak. Bazen vatandaşımız peşin ödeyeyim tapumu alayım diye düşündüğü için o parayı toplamada zorlanıyor. Böyle durumlarda önerimiz 20 senelik ödeme sürecini tercih etmeleri. Vatandaşımız için getirilecek kolaylık bizi de çok mutlu ediyor. İnşallah birlik beraberlikle olan sorunları çözeriz. Evler pahalı değil ama bazen vatandaşımızın ödeme gücü yetmeyebiliyor. Evler çok güzel olmuş. Vatandaşlarımız daha da güzelleştirecektir" diye konuştu

Ziyarete DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ömer Dereci, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak ve diğer ilgililer de katıldı. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yusufeli Barajı nedeniyle evleri suları altında kalacak İşhan köyü sakinleri evlerine kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yusufeli Barajı nedeniyle evleri suları altında kalacak İşhan köyü sakinleri evlerine kavuştu - Son Dakika
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