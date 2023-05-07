Artvin Sarp Sınır Kapısında Playstation yoğunluğu yaşanıyor sebebi ise ülkemize göre 7 bin 500 liraya daha ucuz olması

Yüzlerce vatandaş sınır kapısına akın etti! Bu kez ucuza almak istedikleri iPhone değil

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda, iPhone marka cep telefonu yoğunluğu devam ederken, şimdi de Playstation oyun konsolu yoğunluğu yaşanıyor.

BATUM'A GÜNÜ BİRLİKTE SEFERLER

Gürcistan'da Playstation 5'in fiyatı daha uygun olunca, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar günü birlik Gürcistan'ın Batum şehrine giderek oyun konsolu satın alıp, ülkeye geri dönüyor.

7 BİN 500 LİRA DAHA UCUZA ALINABİLİYOR

Ülkemizde piyasa değeri 18 bin 500 lira olan Playstation 5, Batum'da 12 bin 300 lira. Ayrıca vergi iadesiyle bu fiyat 11 bin liraya düşüyor. Playstation 5, Batum'da 7 bin 500 TL civarında daha uygun olunca, gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları yoğunluğa neden oldu.