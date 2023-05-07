Artvin Sarp Sınır Kapısında Playstation yoğunluğu yaşanıyor sebebi ise ülkemize göre 7 bin 500 liraya daha ucuz olması - Son Dakika
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Artvin Sarp Sınır Kapısında Playstation yoğunluğu yaşanıyor sebebi ise ülkemize göre 7 bin 500 liraya daha ucuz olması

07.05.2023 15:55

Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan iPhone marka cep telefonu yoğunluğunun ardından bu kez de Playstation yoğunluğu yaşanıyor. Popüler oyun konsolunun Gürcistan'ın Batum şehrinde ülkemizden 7 bin 500 TL civarında daha ucuza satıldığını öğrenen vatandaşlar sınır kapısında yoğunluğa neden oldu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda, iPhone marka cep telefonu yoğunluğu devam ederken, şimdi de Playstation oyun konsolu yoğunluğu yaşanıyor.

BATUM'A GÜNÜ BİRLİKTE SEFERLER

Gürcistan'da Playstation 5'in fiyatı daha uygun olunca, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar günü birlik Gürcistan'ın Batum şehrine giderek oyun konsolu satın alıp, ülkeye geri dönüyor.

7 BİN 500 LİRA DAHA UCUZA ALINABİLİYOR

Ülkemizde piyasa değeri 18 bin 500 lira olan Playstation 5, Batum'da 12 bin 300 lira. Ayrıca vergi iadesiyle bu fiyat 11 bin liraya düşüyor. Playstation 5, Batum'da 7 bin 500 TL civarında daha uygun olunca, gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları yoğunluğa neden oldu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • Game Over: Almanyadan getirdik 15 bin daha ucuza Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • seçkin mert: Gürcistan'nın yerinde olsam sınır kapılarını kapatırım bizimkilere Cevap Yaz 15 26 Yayından Kaldır
  • Orhan Yüksel: Sizin hiç mi işiniz yok? :)) Cevap Yaz 23 6 Yayından Kaldır
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Sarp Sınır Kapısı, Playstation, Gürcistan, Artvin, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Artvin Sarp Sınır Kapısında Playstation yoğunluğu yaşanıyor sebebi ise ülkemize göre 7 bin 500 liraya daha ucuz olması - Son Dakika


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