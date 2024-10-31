ASELSAN'dan 10 Milyon Dolar İHA Sözleşmesi - Son Dakika
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Ekonomi

ASELSAN'dan 10 Milyon Dolar İHA Sözleşmesi

ASELSAN, insansız hava aracı üreticileriyle 10.3 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzaladı.

31.10.2024 13:49
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ASELSAN ile insansız hava aracı üreticileri arasında toplam tutarı 10 milyon 343 bin 50 dolar olan satış sözleşmeleri imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile insansız hava aracı üreticileri arasında, Asya-Pasifik ve Afrika'da yer alan bazı ülkelerin son kullanımına yönelik elektro-optik faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 10 milyon 343 bin 50 dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Aselsan, Ekonomi, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN'dan 10 Milyon Dolar İHA Sözleşmesi - Son Dakika

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