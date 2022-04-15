Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı - Son Dakika

Birleşik Metal-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, açlık sınırı 4 bin 453 TL olurken, asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

Araştırmada, yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı bin 210, yetişkin bir kadın için bin 158, 15-18 yaş bir genç için bin 266, 4-6 yaş arası bir çocuk için 820 lira olarak hesaplandı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmek için yapması gereken zorunlu harcama 4 bin 453 TL oldu.

TÜİK VERİLERİ BAZ ALINDI

Araştırmada şu ifadeler kullanıldı:

"TÜİK Madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Mart 2022 için 4 bin 453 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 15 bin 405 lira olarak gerçekleşmiştir."

Verilere göre, Mart ayında günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 46,95 liralık harcama ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Araştırmada, diğer gruplardaki günlük harcama ise şöyle: "Et, tavuk ve balık grubu için günlük yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 31,03 TL, sebze ve meyve için 25,04, ekmek için 11.64, katı yağ ve sıvı yağ için 10,21 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları oldu. Yumurta için 2,91, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 6,90 lira harcama yapılması gerekiyor."

EN ÖNEMLİ HARCAMA KALEMİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 31,6 ile en yüksek pay olarak verilere yansıdı. Araştırmaya diğer grupların yüzdesi şöyle yansıdı:

"Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 29,3, sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 16,8. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 10,7, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11,52."