Asgari Ücret Müzakereleri Devam Ediyor

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: (Asgari ücret) Asgari ücret ile ilgili müzakereler devam ediyor. Sonucunu hep birlikte göreceğiz. Bu konu kamuyu doğrudan etkilemiyor. Aksine asgari ücret artıkça kamunun primleri artıyor. Küçük işletmelerin yine belli yörelerin üretim gücünü koruma bakımından asgari ücretin dengeli yapıda olması önemli. Verimliliği artırarak reel zeminde kalıcı şekilde çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz.