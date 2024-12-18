Asgari Ücret Müzakereleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücret Müzakereleri Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret ile ilgili müzakerelerin sürdüğünü belirterek, asgari ücretin artışının kamu primlerini etkilediğini ve küçük işletmelerin üretim gücünü korumanın önemli olduğunu vurguladı.

18.12.2024 01:13
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: (Asgari ücret) Asgari ücret ile ilgili müzakereler devam ediyor. Sonucunu hep birlikte göreceğiz. Bu konu kamuyu doğrudan etkilemiyor. Aksine asgari ücret artıkça kamunun primleri artıyor. Küçük işletmelerin yine belli yörelerin üretim gücünü koruma bakımından asgari ücretin dengeli yapıda olması önemli. Verimliliği artırarak reel zeminde kalıcı şekilde çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Müzakereleri Devam Ediyor - Son Dakika

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