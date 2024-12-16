Asgari Ücret Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücret Toplantısı Sona Erdi

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaparak yeni asgari ücret üzerinde çalışmalara devam ediyor.

16.12.2024 16:51
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı sona erdi

ANKARA - Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi.

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında süreç devam ediyor. İlk toplantısını 10 Aralık tarihinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 14.30'da ikinci kez bir araya geldi.

Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında yapılan ikinci toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK heyetlerinin temsil etti. Komisyonda, bir önceki toplantıda olduğu gibi TÜRK-İŞ heyetine; TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık ederken, TİSK heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı. Toplantının ardından basın açıklamasında bulunan Ramazan Ağar ise herhangi bir ücretin görüşülmediğini aktardı.

Öte yandan üçüncü toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, tarafları gelecek hafta bilgilendireceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika

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