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ASKON Başkanı Orhan Aydın'dan enflasyon değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

ASKON Başkanı Orhan Aydın'dan enflasyon değerlendirmesi Açıklaması

27.01.2022 13:35
ASKON Başkanı Orhan Aydın'dan enflasyon değerlendirmesi Açıklaması

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2022 yılının enflasyonla çetin mücadele verilecek bir yıl olacağını belirterek, "Nihayetinde güven ortamının yanında öngörülebilirlik ortamı da sağlandığında önümüzdeki yıl itibarı ile enflasyonda tek haneli...

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2022 yılının enflasyonla çetin mücadele verilecek bir yıl olacağını belirterek, "Nihayetinde güven ortamının yanında öngörülebilirlik ortamı da sağlandığında önümüzdeki yıl itibarı ile enflasyonda tek haneli rakamları göreceğimizden hiç şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, güven ve öngörülebilirlik ortamının ekonomiler için olmazsa olmaz olduğunu belirterek, Türkiye'nin üretkenlik ve ekonomik performansı ile tüm olumsuzluklara rağmen güven verdiğini, öngörülebilirlik sorununu çözmesi ile de enflasyonda hedeflenen başarıyı yakalayabileceğini vurguladı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 23,2 olarak öngördüğünü aktaran Aydın, "Şunu unutmayalım ki sağlıklı ekonomiler için güven ortamı ve öngörülebilirlik iki olmazsa olmaz nedendir. Türkiye, üretkenliği ve ekonomik performansı ile küresel ticarette güvenli bir liman olduğunu ortaya koymuştur. İhracat rakamlarımız, sanayi kapasite oranlarımız, yeni sanayi alanlarının oluşturulmasına ilişkin gelen talepler, ekonomimizin güçlü ve güven veren bir yapıda olduğunu göstermektedir." açıklamasında bulundu.

Bununla birlikte, enerjide dışa bağımlılık ve kurdaki oynaklığın beraberinde enflasyonu tetiklediğini belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Emtia fiyatları dünya genelinde yüksek seyrini sürdürüyor. Enerji, hizmet, gıda gibi sektörlerde de ciddi fiyat artışları gözlemlenmektedir. Yeni ekonomi modeli ile Türk lirasının dolarizasyon karşısında korunmasıyla öngörülebilirlik ortamının sağlanabileceği görüşü içerisindeyiz. Tabii bunun için de enflasyonla mücadelede bu konunun ne kadar önemli olduğunu bilerek liralaşmayı önceleyen adımları atmalı ve yastık altında tutulan altın gibi değerleri finansal sisteme dahil edecek argümanları hayata geçirmeliyiz. 2022 yılı enflasyonla çetin bir mücadele içinde olacağımız bir yıl olacaktır. Nihayetinde güven ortamının yanında öngörülebilirlik ortamı da sağlandığında önümüzdeki yıl itibarı ile enflasyonda tek haneli rakamları göreceğimizden hiç şüphemiz yoktur."

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Orhan Aydın, Enflasyon, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASKON Başkanı Orhan Aydın'dan enflasyon değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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