ASKON İş Geliştirme Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

ASKON İş Geliştirme Toplantısı

ASKON İş Geliştirme Toplantısı

ASKON Aydın ve İzmir Şubeleri, iş birliği ve ekonomik kalkınma için toplantıda bir araya geldi.

16.12.2024 12:33
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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Aydın ve İzmir Şubeleri, güçlü iş birliği ve ekonomik kalkınma hedefiyle düzenlenen İş Geliştirme Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Toplantıda, bölgesel ticaretin artırılması, ortak projeler geliştirilmesi ve üyeler arasında iş bağlantılarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

ASKON Aydın Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, iş dünyasının farklı sektörlerinden birçok temsilci bir araya geldi. Katılımcılar, iş potansiyellerini artırmaya yönelik fikir alışverişinde bulunarak yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ASKON Aydın Şube Başkanı Murat Gün, İzmir ve Aydın'ın ekonomik potansiyelini vurgulayarak, "Birlikte çalışarak daha güçlü projeler geliştirebilir, bölgemizi ulusal ve uluslararası alanda daha etkin bir şekilde temsil edebiliriz." dedi.

ASKON İzmir Şube Başkanı Ahmet Kutay ise konuşmasında, "Bu toplantı, hem İzmir hem de Aydın iş dünyası için önemli bir adım. İş birliğini artırarak üyelerimizin ticari hacimlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. ASKON çatısı altında güç birliği yapmak, ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, üyeler arasındaki sektör odaklı görüşmeler ve potansiyel iş birliği projelerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. Katılımcılar, ilerleyen süreçte daha kapsamlı etkinliklerin düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

ASKON'un, bölgesel kalkınmayı destekleyen çalışmalarıyla üyelerine katkı sağlamaya ve Türkiye'nin ekonomik gücüne güç katmaya devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Ekonomi, Finans, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASKON İş Geliştirme Toplantısı - Son Dakika

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