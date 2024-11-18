ASO Heyetinden Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika
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Ekonomi

ASO Heyetinden Anıtkabir Ziyareti

Ankara Sanayi Odası heyeti, 61. kuruluş yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

18.11.2024 23:53
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Ankara Sanayi Odası heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Ankara Sanayi Odası heyeti, Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç önderliğinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Sanayi Odası 61. kuruluş yıl dönümünde ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın önderliğinde, Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. ASO heyeti, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Ardıç, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ardıç, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Ankara Sanayi Odamızın kuruluşunun 61. yıl dönümünde, manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. 'Endüstrileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır' sözleriniz, ülkemizin sanayisinin gelişmesi ve kalkınması yolunda attığınız sağlam temeller, bizim için en büyük ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Sizin ilke ve devrimlerinizle aydınlanan yolumuzda, 10 bine yakın üyemizle ülkemizin parlak geleceğine emin adımlarla yürüyoruz. Ankara Sanayi Odası Ailesi olarak, Cumhuriyetimizi daha da ileriye taşımak, gösterdiğiniz hedeflere ulaşmak için mücadele etmenin gururunu yaşıyoruz. Emanetiniz emin ellerde. Minnet ve özlemle hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ASO Heyetinden Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika

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