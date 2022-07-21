Assan Panel Azerbaycan tesisinde yeni ürün üretimine başladı - Son Dakika
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Assan Panel Azerbaycan tesisinde yeni ürün üretimine başladı

21.07.2022 10:27
Assan Panel Azerbaycan tesisinde yeni ürün üretimine başladı

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel, 2021 yılında faaliyete başlayan Azerbaycan tesisinde inovatif yeni ürün üretimine başladı.

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel, 2021 yılında faaliyete başlayan Azerbaycan tesisinde inovatif yeni ürün üretimine başladı. Seracılık sektörünün kullanımına sunulan ürünün Türki Cumhuriyetler ve Rusya pazarında ilgi görmesi bekleniyor.

Geliştirdiği ürünlerle inşaat, turizm, tarım, sağlık gibi farklı sektörlere ürün ve çözüm sunan Assan Panel, 2021 yılında gerçekleştirdiği ilk Türki Cumhuriyetler yatırımı kapsamında faaliyete aldığı Azerbaycan tesisinde yeni ürün üretime başladı.

Yapılan açıklamaya göre Türkiye, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Avrupa pazarında yoğun ilgi gören başta seracılık olmak üzere reklamcılık ve inşaat sektöründe kullanılan polikarbonat levhalar, yüksek performansla UV ışınlarının neden olduğu yıpranmalara karşı üstün direnç sağlıyor. Maksimum süreli ışık iletim performansı ile termal ve yapısal fayda sağlayan ürün aynı zamanda sürdürülebilirlik alanına katkı sunuyor. Sera uygulamalarına levha temininin yanı sıra şirket, üretim bölgesinin iklim koşullarından yetiştirilecek bitkinin özelliklerine, konstrüksiyon detaylarından kullanılacak sera örtü malzeme kalınlığına kadar sektör paydaşlarının çözüm ortağı oluyor.

Sera ısıtma maliyeti düşüyor, verimlilik artıyor

İstanbul'da bulunan tesisinde 2013 yılından itibaren çatı ve cephe aydınlatması için yalıtımlı paneller ile birlikte kullanılan polikarbonat levhaları üretmekte olan şirketin, yeni üretmeye başladığı seracılık sektörüne uygun polikarbonat levhalar çift ve ya çok katlı olarak imal edilebiliniyor. Arasında hava boşluğu bulunan, saydam tabaka halinde bir sera örtü malzemesi olan, ışık dağılımının tam olduğu ürün, yüzde 70 ışık geçirgenliğine sahip. Zararlı UV ışınlarına karşı korumalı olmasının yanı sıra cama göre hafif olması sayesinde daha az destek yapısı kullanılarak işlev görebiliyor. Yüksek ışık ve ısı geçirgenliği sayesinde sera ısıtma maliyetini düşüren ürün aynı zamanda bitkilerin daha hızlı büyümesine katkı sağlıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kibar Holding, Azerbaycan, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Assan Panel Azerbaycan tesisinde yeni ürün üretimine başladı - Son Dakika

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