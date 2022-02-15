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ASÜD Başkanı Harun Çallı, gıdada KDV indirimini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

ASÜD Başkanı Harun Çallı, gıdada KDV indirimini değerlendirdi Açıklaması

15.02.2022 16:05
ASÜD Başkanı Harun Çallı, gıdada KDV indirimini değerlendirdi Açıklaması

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini olumlu bulduklarını belirterek, sektörün KDV alacaklarının hızla dönüşünün de kendilerini rahatlatacağını ifade etti.

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini olumlu bulduklarını belirterek, sektörün KDV alacaklarının hızla dönüşünün de kendilerini rahatlatacağını ifade etti.

Çallı, yaptığı yazılı açıklamada, uzun zamandır talep ettikleri KDV indiriminin, halkın ekonomik bir protein kaynağı olan süt, yoğurt, peynir ayran gibi ürünlere kolayca ulaşması, çiftçinin daha fazla süt üreterek, gelirinin artması açısından olumlu bir adım olduğunu kaydetti.

KDV indiriminin raflarda kalıcı olması için daha büyük adımlar atılması gerektiğini belirten Çallı, yapılan yüzde 7'lik indirimin her gün giderek artan ham madde, ambalaj, enerji ve lojistik gibi gider yanında çok düşük bir oran olduğunu bildirdi.

Çallı, Dernek olarak fiyat artışlarını, çiftçinin ürettiği çiğ süte yapılan zam sonrasında market raflarına yansıtabildiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Aralık ayında yapılan çiğ süt zammından bu yana reelde birçok kalemde girdilerimizde fiyat artışı olmuştur. Aralık-ocak dönemindeki enerji, akaryakıt ve ambalajlardaki artışı fiyatlarımıza yansıtamadık. Lojistik maliyetlerimizin temel kalemi, motorindeki 18 Aralık-15 Şubat arası fiyat farkı yüzde 35'tir. Yine bu tarih aralığında koli, teneke, folyo, karton gibi ambalaj giderlerimizde de yüzde 10 ila 20 arası bir artış olmuştur. Buralardan doğan ciddi bir finansman açığımız mevcuttur. Yapılan bu indirimle de ciddi oranda bir KDV alacağımız devlette birikmektedir. "

Büyük, küçük ve orta ölçekli tüm işletmeler için KDV alacağının önemli bir finansman yükü anlamına geldiğini ve şimdiden ciddi endişeler yarattığını aktaran Çallı, "Ayakta kalmaları için desteğe ihtiyaç duyacaklardır. Şirketlerimize KDV alacaklarının aylık olarak hızla ödenmesi, ödenemediği durumlarda ise SGK, muhtasar hatta elektrik, doğal gaz gibi ödemelerimize mahsup edilerek dönüşünün bir nebze hızlanması, finansman açısından bizleri rahatlatacak, üreticimizin faiz kıskacına düşerek tekrar fiyatların artmasının önüne geçecektir." ifadelerini kullandı.

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Hamster Coin, Aralık, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASÜD Başkanı Harun Çallı, gıdada KDV indirimini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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