Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yayılımının hız kazandığı Japonya'da, hükümetin bar ve restoranların erken kapanmasına yönelik bir karar alabileceği haberleri basına yansıdı.

Bu durum bölge genelinde risk algısını negatif etkilerken, merkez bankalarının sıkı para politikası duruşuna geçmesi ve açıklanan verilerin bu duruşu desteklemesi de pay piyasalarının yeni haftaya düşüşle başlamasını beraberinde getirdi. Geçen hafta boyunca Yeni Ay Yılı tatili dolayısıyla kapalı olan Çin borsasının ise haftaya yükselişle başlayarak pozitif ayrıştığı görüldü.

Makroekonomi veri tarafına bakıldığında, Çin'de ocak ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri (PMI) 51,4'e, bileşik PMI ise 50,1'e geriledi. Japonya'da öncü göstergeler endeksi ise beklentileri aşarak 104,3'e çıktı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 artışla 3.430 puan, Avustralya'da ASX200 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.111 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.745 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 27.249 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 115,3 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 düşüşle 57.908 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 24.518 puanda seyrediyor.