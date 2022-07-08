Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsalarında, küresel çapta resesyon endişelerinin hafiflemesiyle alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Küresel çapta pay piyasalarında, ABD ekonomisinin resesyona gireceğine dair fiyatlamaların gevşemesi ile alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Asya genelinde de pozitif bir havanın hakim olduğu görüldü.

Öte yandan Asya'da bugün gündemin odağında, ekonomistler arasında "Abenomiks" olarak anılan ve üç ok şeklinde özetlenen "agresif para politikası, büyük mali teşvik ve yapısal reformlar"ın mimarı Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun, katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanması bulunuyor.

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe, ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

Söz konusu gelişmenin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yüzde 0,1 artışla 26.517 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 135,8 seviyesinde dengelendi.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,25 azalışla 3.356 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 2.351 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 54.428 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 21.693 puanda seyrediyor.