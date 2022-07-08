Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Asya borsaları Çin hariç yükseldi

08.07.2022 10:32
Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsalarında, küresel çapta resesyon endişelerinin hafiflemesiyle alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında, küresel çapta resesyon endişelerinin hafiflemesiyle alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Küresel çapta pay piyasalarında, ABD ekonomisinin resesyona gireceğine dair fiyatlamaların gevşemesi ile alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Asya genelinde de pozitif bir havanın hakim olduğu görüldü.

Öte yandan Asya'da bugün gündemin odağında, ekonomistler arasında "Abenomiks" olarak anılan ve üç ok şeklinde özetlenen "agresif para politikası, büyük mali teşvik ve yapısal reformlar"ın mimarı Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun, katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanması bulunuyor.

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe, ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

Söz konusu gelişmenin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yüzde 0,1 artışla 26.517 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 135,8 seviyesinde dengelendi.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,25 azalışla 3.356 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 2.351 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 54.428 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 21.693 puanda seyrediyor.

YORUMLAR
500
Asya borsaları yükseldi Asya borsaları yükseldi
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 16:50:21. #1.13#
SON DAKİKA: Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement