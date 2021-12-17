Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantılarının ardından bugün kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ). gevşek para politikalarına devam sinyali verdi.

Faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmeyen banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerine karşı küçük ve orta ölçekli firmalara finansman desteği sağladığı özel programının süresini 6 ay öteleyerek Eylül 2022'ye uzattı.

Banka, ağırlıklı olarak büyük ölçekli firmalar tarafından ihraç edilen şirket tahvilleri ve ticari menkul değerlere yönelik sağladığı fon programını ise planlandığı gibi Mart 2022'de tamamlayacağını bildirdi.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, gerektiğinde tereddüt etmeden para politikasını gevşeteceklerini söyledi. Omicron varyantının yayılımı ile belirsizliklerin yüksek kalmaya devam ettiğini vurgulayan Kuroda, "Enflasyonda yüzde 2 hedefini tutturana kadar ultra gevşek para politikamızı sürdürmeye kararlıyız. Para politikalarında farklılıklar olması normal. Diğer merkez bankaları tarafından alınan kararlar, BoJ'un para politikasını etkilemeyecek." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,16 azalarak 3.633 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,38 yükselerek 3.018 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,79 azalışla 28.546 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 113,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 düşüşle 57.297 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 kayıpla 23.245 puanda seyrediyor.