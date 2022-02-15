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Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Asya borsaları karışık seyretti

15.02.2022 11:00
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime dair haber akışı gündemin odağındaki yerini korurken, merkez bankalarının para politikaları adımlarına yönelik fiyatlamalar, yükselen emtia fiyatları üzerinden yeniden değerlendiriliyor.

Çin tarafında ise, ülke merkez bankası orta vadeli krediler aracılığıyla piyasaya bir yıllığına 100 milyar yuanlık likidite sağlarken, piyasa düzenleyicisi sert düşen demir cevheri fiyatlarındaki hareketleri yakından izleyeceklerini, usulsüzlükleri ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3 ve yıllık bazda yüzde 5,4 ile beklentilerin altında büyüdü.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artarak 3.446 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 gerileyerek 2.677 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 26.865 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 115,3 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,4 yükselişle 57.195 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 azalışla 24.273 puanda seyrediyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi


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