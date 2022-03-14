Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
Üye Girişi

Asya borsaları karışık seyretti

14.03.2022 10:14
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, geçen hafta boyunca hakim olan yüksek oynaklık ve dalgalı seyir teması, Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile yeni haftaya taşındı.

Asya borsalarında, geçen hafta boyunca hakim olan yüksek oynaklık ve dalgalı seyir teması, Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile yeni haftaya taşındı.

Rusya- Ukrayna savaşına dair endişeler ve artan enflasyonist baskılarla geçen hafta boyunca Asya borsalarında gözlenen karışık seyir, bugün de devam etti.

Çin'de Kovid-19 vaka sayılarının, hızlı bir şekilde yükselmesinin ardından ülke içi önlemler artırılırken, bu durum pay piyasalarını baskıladı. Bölge genelinde teknoloji ve büyüme hisselerinde geçen haftaki kayıpların derinleşmeye devam etmesi de risk iştahının azalmasını destekleyen bir faktör olarak öne çıktı. Buna karşın, dolar/yen paritesinin 117,9 ile Ocak 2017'den bu yana en yüksek seviyeye tırmanması Japonya borsasını destekledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,6 azalışla 3.224 puan, Güney Kore'de Kopi endeksi endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2.646 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 25.308 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 117,8 seviyelerinden işlem görüyor.

Hong Kong borsasında, Çinli teknoloji devi Alibaba'nın hisselerinde yaşanan yüzde 9'u aşan düşüş öncülüğünde Hang Seng endeksi Haziran 2016'dan bu yana ilk kez 20.000 puanın altına indi. Kapanışa yakın Hang Seng endeksi yüzde 4,6 azalışla 19.600 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 primle 56.082 puanda seyrediyor.

YORUMLAR
500
Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı Brent petrolün varil fiyatı 109,92 dolar Brent petrolün varil fiyatı 109,92 dolar

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Almanların iki yüzlülüğü! Karabağ'da "katil" olan Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:47 Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak!
09:29 Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!
09:15 Rusya Instagram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
09:13 Letonya Savunma Bakanı'ndan SİHA açıklaması: 6 aylığına kendi semalarımızda test edelim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:23:30. #1.13#
SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement