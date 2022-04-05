Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
Üye Girişi

Asya borsaları karışık seyretti

05.04.2022 10:14
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, Çin ve Hong Kong piyasalarının kapalı olması dolayısıyla düşük işlem hacimli karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Çin ve Hong Kong piyasalarının kapalı olması dolayısıyla düşük işlem hacimli karışık bir seyir izlendi.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin belirsizlikler ve artan enflasyonist baskılarla tahvil ve emtia piyasalarında dalgalanmalar sürerken, küresel pay piyasaları cephesinde iyimserliğin nispeten korunduğu görülüyor.

ABD ve Batılı ülkelerin yaptırım haberleri ile yükselen petrol fiyatları, Asya borsalarında enerji hisselerinde satış baskısı yaratırken, yatırımcı fiyatlamaları açısından bölge genelinde artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları temel risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Japonya tarafında bugün açıklanan verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 49,4'e yükselse de sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti. Öte yandan ülkede şubat ayında hane halkı harcamaları da şubatta yıllık yüzde 1,1 artışla beklentileri karşılamadı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bugün yaptığı değerlendirmede, Japon yenindeki son hareketlerin biraz hızlı olduğunu, ancak ekonominin geneli için hala olumlu bir görünüm sunduğunu söyledi. Açıklamanın ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,2'lik düşüşle 122,6'ya geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,19 artarak 27.788 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,05 yükselerek 2.759 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,38 düşüşle 60.382 puanda seyrediyor.

Çin ve Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmedi.

YORUMLAR
500
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi Japonya gelecek yıl savunma bütçesini 'ciddi ölçüde' artıracak Japonya gelecek yıl savunma bütçesini 'ciddi ölçüde' artıracak

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Buça'da yaşanan faciadan yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor! Çocuk hastanesinde işkence odası buldular!
10:09 Ukrayna'da çocuklar isimlerini, yaşlarını ve telefon numaralarını sırtlarında taşıyor: Ölürlerse bulunmak için
10:07 Oğulcan Engin'den annesi Seda Sayan'a veto! Çağlar Ökten ile nikahına katılmayacak
10:04 Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na ağır sözler: İstanbul'a ihanet ediyorsun, Allah sana akıl versin!
09:51 Vahşetin fotoğrafını Ukraynalı vekil paylaştı! Cinsel istismara uğradı, öldürüldü, cansız bedenine ateşle 'Gamalı haç' kazındı
09:48 Japonya Dışişleri Bakanı, Polonya dönüşü Ukraynalı 20 mülteciyi ülkesine götürdü
09:46 Öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya çok sayıda eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı
09:41 Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz, eski sevgilisi Sevda Demirel hakkında atılan başlığa tepki gösterdi!
09:30 İki simitçi arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
09:29 Yeni torba yasa geliyor! Genelkurmay'ın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na devredilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 10:29:48. #1.13#
SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement