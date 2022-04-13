Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
Üye Girişi

Asya borsaları karışık seyretti

13.04.2022 11:21
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ederken, enflasyon baskısı ve Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin endişeler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Dolar/yen paritesi, ABD başta olmak üzere Japonya dışındaki merkez bankalarının sıkılaşma adımları nedeniyle yükselişini sürdürerek, 126,6 ile son 20 yılın en yükseğini gördü.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da makine siparişleri aylık yüzde 9,8 azalışla son iki yılın en sert düşüşünü gerçekleştirirken, Çin'de ise ihracat geçen ay yüzde 14,7 artarak beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,83 azalarak 3.186 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,86 artarak 2.716 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,93 yükselişle 26.843 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 126,1 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,32 azalışla 58.391 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 21.317 puanda seyrediyor.

YORUMLAR
500
Çin bandıralı 4 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi Çin bandıralı 4 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, dolar, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika


Son Dakika
11:23 Alanya'da silahlı avokado nöbeti: Çiftçiler adım başı kamera kurdukları tarlalarında avokadolarını böyle koruyor
11:22 Cami kubbesi çöktü, inşaat işçileri enkaz altında kaldı: 1'i ağır 6 yaralı
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
11:11 Galatasaray'da ortam gergin! Futbolcular derbi sonrası faturayı bir isme kesti
11:07 "Evleneceğim kızın namusuna söz attı'' deyip kuzenini baltayla öldürdü!
10:51 Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor! Ünlü yıldız Sanchez, parçalı formayla top koşturacak
10:50 Genç iş adamı Ramazan Burak Telli'nin sektöre giriş hikayesi birçok kişiye ilham olacak
10:46 TGRT sunucusu benzin ve motorin fiyatlarından dem vurdu, duygulara tercüman oldu: Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık
10:43 Kılıçdaroğlu, Man Adası davalarını kazandı: Yargıtay tazminat kararlarını bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 11:33:53. #1.11#
SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement