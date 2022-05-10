Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

10.05.2022 10:02
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Şanghay ve Pekin'de tedbirlerin sıkılaştırılması ve açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerden daha az gelişme kaydetmesi, ülke büyümesine ilişkin endişeleri artırdı.

Avrupa'da Rusya- Ukrayna savaşına yönelik belirsizlikler devam ederken, artan enflasyonist baskılar karşısında para politikalarında sıkılaşma sürecinin daha da sertleşmek zorunda kalacağına dair tartışmalar da gündemin odağına yerleşti.

Tüm bunlar Asya borsalarında yeni günün teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşüşle başlamasını beraberinde getirirken, güçlenen tepki alımlarıyla kapanışa yakın karışık bir seyir izlendi. Söz konusu alımlarda, Çin'den faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi etkili oldu.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 artarak 3.030 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalarak 2.597 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 26.167 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 değer kazanarak 130,5 seviyelerinde dengelendi. Dün dolar karşısında Nisan 2002'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen Japon yeninin yıl başından bu yana toplam değer kaybı ise yüzde 14'e yaklaştı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 54.778 puanda seyrediyor. Açılışta kayıpları yüzde 6'ya varan Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise şu dakikalarda yüzde 2 düşüşle 19.607 puanda seyrediyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Şanghay, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika


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