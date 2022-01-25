Asya borsaları sert düştü

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ve Rusya- Ukrayna geriliminin etkisiyle Asya borsalarında satışların derinleştiği ve oynaklığın yüksek seyrettiği görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemde kalmaya devam ettiği Asya tarafında, Japonya'nın, 16 eyalette uyguladığı kısmi olağanüstü hali 34 eyalete genişletmeyi planladığı bildirildi.

Ülkede, son dönemde enflasyon ve para politikalarına yönelik sözle yönlendirmelerin de artması dikkati çekerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, para politikasını aşırı gevşek tutmayı taahhüt ederek merkez bankasının ücretler yükselmeye başlamadan önce enflasyonun artma riskinin farkında olduğunu söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Güney Kore ekonomisi, dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 4,1 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Ülke ekonomisi, 2021'in tamamında ise yüzde 4 ile son 11 yılın en yüksek büyümesini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 2,58 ile Temmuz 2020'den bu yana en büyük günlük kaybını yaşadı. Bu kayıp sonucu endeks, günü 3.433 puanla 5 ayın en düşük seviyesinden tamamladı.

Kapanışta Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 2,49 azalışla 6.962 puan olurken, pozitif büyüme verisine karşın Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2,56 azalışla 2.720,4 puana geriledi ve Aralık 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeden kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü yüzde 1,66 kayıpla 27.131 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 113,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 57.364 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 düşüşle 24.160 puanda seyrediyor.