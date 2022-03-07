Asya borsaları sert düştü - Son Dakika
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Asya borsaları sert düştü

07.03.2022 11:30
Asya borsaları sert düştü

Asya borsalarında, Rusya-Ukrayna savaşına ve bunun ekonomiye etkilerine dair endişelerle haftanın ilk işlem gününde sert düşüş yaşandı.

Asya borsalarında, Rusya- Ukrayna savaşına ve bunun ekonomiye etkilerine dair endişelerle haftanın ilk işlem gününde sert düşüş yaşandı.

Rusya-Ukrayna savaşı ve buna bağlı olarak uygulanan yaptırımlar gündemin odağındaki yerini korurken, başta petrol ve buğday olmak üzere yükselen emtia fiyatları, salgın sonrası merkez bankaları ve dünya ülkelerinin en büyük sınavı olan enflasyon kaynaklı tedirginlikleri artırdı.

Geçen hafta yüzde 25'e yakın artışla 118 doların üzerini gören Brent petrolün varil fiyatı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasının ardından bugün 130 dolarla Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Öte yandan Çin'de bugün açıklanan verilere göre, şubatta yıllık bazda ihracat yüzde 16,3 ve ithalat yüzde 15,5 artış kaydetti. Ülkede dış ticaret fazlası da 116 milyar dolarla beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,17 azalışla 3.373 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,29 düşüşle 2.651 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,94 azalarak 25.221 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 115 sınırının hemen altından işlem görüyor.

Dolar/Hindistan rupisi paritesi 77,1 ile son 11 yılın en yüksek seviyesini test ederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,70 kayıpla 52.865 puanda seyrediyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,87 gerilemeyle 21.058 puanda bulunuyor.

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Antony Blinken, Ukrayna, Rusya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları sert düştü - Son Dakika


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