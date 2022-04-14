Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları yükseldi

14.04.2022 11:17
Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD'de dünkü pozitif kapanış bugün Asya borsalarına da taşınırken, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) yarın politika faizi ve zorunlu karşılıklarda indirime gidebileceği beklentisi Asya'da risk iştahını güçlendirdi.

Çin'in güvercin adımlar atacağına yönelik beklentilere karşın, artan enflasyon baskısı diğer Asya ülkelerini şahin politikalara yönlendirirken, Güney Kore Merkez Bankası bugün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,5'e çıkardı. Singapur Merkez Bankası da para politikasında sıkılaştırıcı önlemler alırken, banka enflasyon tahminini de yükseltti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,22 artarak 3.225 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.716 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,22 yükselişle 27.172 puandan günü tamamlarken, dün 126,3'le son 20 yılın en yükseğini gören dolar/yen paritesi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 125,3 seviyesinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,59 yükselişle 21.499 puanda seyrediyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Enflasyon, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları yükseldi - Son Dakika


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