Asya Borsalarında Fed İyimserliği - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Fed İyimserliği

04.08.2025 10:35
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Asya borsaları, Fed'in faiz indirim ihtimaliyle pozitif seyrini sürdürüyor, Japonya ise negatif.

Asya borsalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında faiz indirimlerine ilişkin ihtimallerin artmasıyla Japonya hariç pozitif bir seyir izleniyor.

ABD ekonomisine ilişkin endişeler küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olurken, Asya piyasalarında Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlik fiyatlanıyor.

Öte yandan, zayıf gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentileri artırdı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'in üzerine çıktı.

Asya tarafında ise Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlik fiyatlanırken, Japonya tarafında satış ağırlıklı seyir öne çıkıyor.

ABD ile Japonya arasında yakın zamanda yapılan bir ticaret anlaşmasına karşın ticaret politikası Japonya için belirsiz olmaya devam ederken, Japon şirketlerinin ABD gümrük tarifeleri nedeniyle bu yıl da karlarının düşebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, şirketlerin daha önce ABD vergilerinden kaçınmak için sevkiyatları önden yüklemeli olarak yaptığını ve bunun da şirketlerin ticaret hacimlerini geçici olarak iyileştirdiğini ancak bu etki ortadan kalktığında, tarifelerin gerçek etkisinin ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelere ek olarak Trump'ın Hindistan üzerindeki Rus petrolü alımına yönelik tutumu yakından takip ediliyor. Trump, Rusya'dan petrol ihraç ettiği gerekçesiyle ağustostan itibaren Yeni Delhi yönetimine yüzde 25 tarife uygulayacağını açıklamıştı.

Öte yandan, Hindistan'ın, Trump'ın açıklamalarına rağmen Moskova yönetiminden petrol almaya devam edeceği öne sürüldü.

Bu gelişmeler sonrasında Hindistan borsasında pozitif bir seyir izlenmesine karşın ABD'nin ülke için uyguladığı politikaların etkileri yakından takip edilecek.

Bölgede şirketler tarafındaki gelişmeler de takip edilirken, Çinli elektrikli otomotiv üreticisi BYD'nin araç üretimi, temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 geriledi. Bu düşüş, BYD'yi dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi konumuna taşıyan 16 aylık büyüme serisini sona erdirdi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,66 artışla 3.583,31 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,91 yükselişle 3.147,75 puandan kapanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,22 düşüşle 40.300,50 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 kazançla 24.718 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 primle 80.906 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

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