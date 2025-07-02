Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Asya Borsalarında Negatif Seyir

02.07.2025 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin gümrük tarifelerini ertelemeyeceği açıklaması Asya borsalarında düşüşe neden oldu.

Asya borsalarında Hong Kong hariç negatif bir seyir öne çıkarken, ABD yönetiminin gümrük tarifelerinde yeni bir erteleme yapılmayacağına yönelik tavrı risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Temmuz'a kadar ertelediği tarifelerin süresini uzatmayı düşünmediğini açıklaması risk algısı üzerinde etkili oluyor. Trump'ın Japonya ile ticaret anlaşması konusundaki açıklamaları yakından takip edilirken, konuya ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Trump, Japonya ile ticaret anlaşması yapılıp yapılmayacağından şüpheli olduğunu kaydederek, Japonya ve diğer ülkelerin "ABD'yi 30-40 yıldır kazıkladığı için şımardığını" öne sürdü.

Japonya'nın ihtiyacı olduğu halde ABD'den pirinç almadığını ifade eden Trump, bu ülkenin ayrıca milyonlarca otomobil gönderdiği halde kendilerinden otomobil ithal etmediğini belirtti.

Trump, ABD'nin Japonya ile harika bir ortaklığı olduğunu ancak ülkenin ticaret konusunda kendilerine adaletsiz davrandığını savunarak, "O günler geride kaldı. Bu yüzden onlara bir mektup yazacağım ve 'Size çok teşekkür ediyoruz ve ihtiyacımız olan şeyleri yapamayacağınızı biliyoruz, bu nedenle yüzde 30, yüzde 35 ya da bizim belirlediğimiz rakam neyse onu ödüyorsunuz.' diyeceğim. Çünkü bildiğiniz gibi Japonya ile de çok büyük bir ticaret açığımız var ve bu Amerikan halkı için çok adaletsiz bir durum." diye konuştu.

Japonya'nın baş ticaret müzakerecisi Ryosei Akazawa da Japon ve ABD heyetlerinin olası bir anlaşma için samimi görüşmeler yürüttüğünü ancak temel farklılıkların hala çözülmediğini söyledi.

Çin tarafındaki gelişmeler de yakından takip edilirken, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin ile Avrupa Birliğinin (AB) "küresel istikrar" için güvenilir, güçlü ve karşılıklı fayda sağlayan ortaklara dönüşmesi çağrısında bulundu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 39.755 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 3.075 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 kayıpla 3.456 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 83.522 puan seviyesinde bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 24.293 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Japonya, Ekonomi, Finans, Dünya, Japon, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı 81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Bursa’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden olay paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Aldatma kavgasında yumruk attığı eşi hayatını kaybetti Aldatma kavgasında yumruk attığı eşi hayatını kaybetti
Yaşlı adam arı sokması sonucu hayatını kaybetti Yaşlı adam arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Naci Görür’den Bursa’daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı Naci Görür'den Bursa'daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı
Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı
Sıcakların kavurduğu Avrupa’da korkutucu doğa olayları görüldü Sıcakların kavurduğu Avrupa'da korkutucu doğa olayları görüldü
İstanbul’da hilal camileri süsledi İstanbul'da hilal camileri süsledi
Hakan’dan Lautaro Martinez’e bomba yanıt: Tarih dimdik duranları hatırlar Hakan'dan Lautaro Martinez'e bomba yanıt: Tarih dimdik duranları hatırlar
CHP kurultay davasında yeni karar Görevsizlik kararı kaldırıldı CHP kurultay davasında yeni karar! Görevsizlik kararı kaldırıldı

09:38
Uyduya yakalandı ABD’ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
Uyduya yakalandı! ABD'ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
07:23
Türkiye’nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
02:53
Trump’tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
17:52
Ameliyat için “lazer parası“ isteyen cerrah tutuklandı
Ameliyat için "lazer parası" isteyen cerrah tutuklandı
15:15
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı Her gören aynı yorumu yaptı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
15:11
Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı Karnından çıkana inanamadı
Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından çıkana inanamadı
15:06
Ümit Özdağ’dan ittifaka yeşil ışık
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık
14:39
Başını kesip sulama kanalına attı, mahkemede “Pişmanım“ deyip başsağlığı diledi
Başını kesip sulama kanalına attı, mahkemede "Pişmanım" deyip başsağlığı diledi
14:29
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
14:27
İsrail Gazze’ye “Masal bitti, Hamas artık tarih oldu“ yazılı bildiriler attı
İsrail Gazze'ye "Masal bitti, Hamas artık tarih oldu" yazılı bildiriler attı
14:05
Hastaneye giden ailenin önünü kestiler ’’Kadın olarak yalvarıyorum’’ dese de dinlemediler
Hastaneye giden ailenin önünü kestiler! ''Kadın olarak yalvarıyorum'' dese de dinlemediler
14:03
Bursa’daki deprem paniği kamerada
Bursa'daki deprem paniği kamerada
14:00
Parkta korkunç anlar Ekmek bıçağı ile genç kıza saldırdı
Parkta korkunç anlar! Ekmek bıçağı ile genç kıza saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 10:08:16. #7.11#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.