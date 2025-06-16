Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

16.06.2025 09:57
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ABD-Çin ticaret görüşmeleri iyimserliği Asya borsalarını olumlu etkiledi. Çatışmalar endişe yaratıyor.

Asya borsalarında, ABD ile bölge ülkelerinin ticaret görüşmelerinde anlaşmaya varacağına dair iyimserliğin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

İsrail ve İran arasında geçen cuma başlayan ve devam eden karşılıklı saldırılar yakından takip edilirken, çatışmaların ne kadar daha süreceğine yönelik belirsizlikler, küresel risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Asya borsalarında ise ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik artan iyimserlik risk iştahını desteklerken, Japonya ve Güney Kore'nin tarifeler konusunda ABD ile uzlaşıya varacağı beklentileri endeksleri pozitif etkiledi.

Öte yandan, Güney Kore'de siyasi belirsizliklerin ortadan kalkmasının ardından Kospi endeksinde alıcılı seyrin devam etmesi dikkati çekti.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de perakende satışlar mayıs ayında yıllık bazda yüzde 6,4 artarken, söz konusu veri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretimi, yıllık bazda nisan ayındaki yüzde 6,1 seviyesinden yüzde 5,8'e geriledi.

Ülkede, yeni konut fiyatları ise mayıs ayında da düşüşünü sürdürerek yüzde 0,22 değer kaybetti. Aynı dönemde ikinci el konut fiyatları ise yüzde 0,5 azaldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artışla 38.324 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 yükselişle 2.947 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 primle 3.389 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 23.996 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 81.725 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, İsrail, Borsa, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika

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