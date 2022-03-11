Atakum'da marketlerde stok denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Atakum'da marketlerde stok denetimi

11.03.2022 15:59
Atakum'da marketlerde stok denetimi

Stokçuluğun önüne geçmek için yoğun mesai harcayan Atakum Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelindeki marketlerin raflarında ve depolarında sıvı yağ denetimi gerçekleştirdi.

Stokçuluğun önüne geçmek için yoğun mesai harcayan Atakum Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelindeki marketlerin raflarında ve depolarında sıvı yağ denetimi gerçekleştirdi.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte kent genelindeki marketlerde ayçiçeği yağı başta olmak üzere temel gıda maddelerinde stokçuluğun önüne geçmek için denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, Atakum genelinde reyonlarında ürün bulunmayan marketlerin depolarında incelemelerde bulundu. Denetimler esnasında ürünlerin son kullanma tarihleri ile kasa ve raf fiyatları arasındaki farklar da kontrol edildi. Bebek bezinde kasa ve raf fiyatlarının aynı olmadığı tespit edilen bir markete de tutanak tutuldu.

Eşzamanlı olarak birçok ekibin Atakum genelinde denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Yılmaz, "Kaymakamlığımızın talimatları doğrultusunda marketlere özellikle yağ ve stokçuluk denetimi yapıyoruz. Sahada 4 ayrı ekibimiz var, her biri günde ortalama 10-15 market denetliyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında denetimlerimizi Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile beraber gerçekleştirdik. Şimdiye kadar ayçiçeği yağı ve stokçulukla ilgili olumsuzluğa rastlamadık. Sadece bir marketimizde bebek bezinin raf fiyatı ile kasa fiyatının uyumsuz olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili arkadaşlarımız tutanak tuttu ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildireceğiz. Bundan sonra da halkımızın sağlığını korumak ve stokçuluk ile fahiş fiyatların tespiti için denetimlerimize devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Atakum'da marketlerde stok denetimi
Atakum'da marketlerde stok denetimi
Atakum'da marketlerde stok denetimi
Atakum'da marketlerde stok denetimi
Atakum'da marketlerde stok denetimi
Atakum'da marketlerde stok denetimi

YORUMLAR
500
Erdemli Belediyesi pazarcı esnafına yelek dağıttı Erdemli Belediyesi pazarcı esnafına yelek dağıttı Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, marketlerde fiyat denetiminde Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, marketlerde fiyat denetiminde

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Atakum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Atakum'da marketlerde stok denetimi - Son Dakika


Son Dakika
15:56 Suriye'de Putin'e destek gösterisi: Ellerinde Rusya ve Suriye bayrakları vardı
15:50 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Sare Levent'le nasıl hesaplaşacak?
15:49 Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan gündem olacak iddia: Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük değildi
15:47 Kourtney Kardashian yine gündem oldu! Nişanlısı Travis Barker ile plaj görüntüleri dikkat çekti
15:47 Moskova'da Türk Lirası'na yoğun ilgi: Euro'dan daha değerli
15:37 Doğum gününde babasının mezarı başında ölü bulundu! Başından tabancayla vurulmuş
15:32 Erdoğan, Antalya'dan dünyaya seslendi: 8 yıl önce Kırım'a ses çıkarsanız, bugün Ukrayna yaşanır mıydı?
15:29 Ali Koç'tan kavgadan söylenmeyecek sözler: Fenerbahçe nefreti, TFF'nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki...
15:26 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz her şeyi öğrenir
15:20 Kaderimin Oyunu bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Nergis yakalanacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 16:08:50. #1.12#
SON DAKİKA: Atakum'da marketlerde stok denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement