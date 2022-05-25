ATB meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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ATB meclis toplantısı yapıldı

25.05.2022 14:55
ATB meclis toplantısı yapıldı

Antalya Ticaret Borsasının (ATB) Kovid-19 salgınından başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı.

Antalya Ticaret Borsasının (ATB) Kovid-19 salgınından başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı.

Antalya Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda bir aylık çalışmalar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıya, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ın yanı sıra ATB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, sayman üye Cüneyt Doğan, yönetim kurulu üyesi Süleyman Ersan ve meclis üyeleri katıldı.

Başkan Çandır burada yaptığı konuşmada, son dönemde dünyada tarımsal bir krizin yükselmeye başladığını ifade etti.

Çandır, krizin sadece fiyat artışı olarak ortaya çıkmadığını belirterek, "Bu kriz artık girdilerden ürünlere, tedarik edememe şeklinde de kendini gösteriyor. The Economist dergisinin bu ayki kapak konusu dünyada 10 haftalık buğday stoku kaldığıydı. Bu rakam, son 15 yılın en düşük stok rakamıdır. Rusya- Ukrayna krizinden sonra en büyük ikinci üretici olan Hindistan'ın da bu ay ihracatı yasaklama kararı dünyayı tedirgin etmiştir. Buğday üretiminde nispeten iyi durumda olmamız rahatlatıcıdır. Ancak bugünlere dünden hazırlanmaya başlamalıydık." diye konuştu.

-"Dışa bağımlılığımız düştükçe katma değer yaratma gücümüz artacaktır"

Özellikle bitki besleme ve koruma ürünlerine yönelik bir inovasyon atılımına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Çandır, bilimsel çalışmalara özel destek ve teşviklerin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Çandır, girişimlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için bilim ve teknik insan kaynaklarımız, teknik yazılım ve donanım kapasitemiz mevcuttur. Kapasitemizi bu amaçla bir araya getirip hızlı sonuçlar üretebilmeliyiz. Dışa bağımlılığımızın oranını düşürdükçe katma değer yaratma gücümüz de yeniden artmaya başlayacaktır. Bir an önce gidişatı tersine çevirmeye bakmalıyız, çünkü bu güce ve birikime sahibiz. Yeter ki birlikte hareket ederek ortak hedeflere odaklanalım. Tarımsal potansiyelimizi ve başarılarımızı dikkate aldığımızda karamsar olmamıza gerek yoktur."

Hallerdeki sebze ve meyve fiyatlarında son yıllarda yaşanan değişimlere de değinen Çandır, hazırlık sürecindeki yeni hal yasasında piyasa işleyişini etkinleştirme üzerine odaklanılması gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Ali Çandır, Ticaret, Antalya, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATB meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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