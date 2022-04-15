Atılan imzalarla enflasyondaki dalgalanmanın önüne geçildi - Son Dakika

Demirci Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şubesi arasında devam eden ek protokol görüşmeleri atılan imzalarla tamamlandı. Atılan imzalarla Toplu İş Sözleşmesine ek protokol yapılarak enflasyondaki dalgalanmanın da önüne geçilmiş oldu.

Toplu İş Sözleşmesine ek protokol yapılarak enflasyondaki dalgalanmanın önüne geçilmiş oldu. Demirci Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şubesi arasında ek protokol imzalandı. Demirci Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü'nün makamında gerçekleşen imza töreninde Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat, Demirci Belediyesi Mali İşler Müdürü Sebahattin Efe ve sendika yetkilileri katıldı.

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat yaptığı açıklamada, "Demirci Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şubesi arasında devam eden ek protokol görüşmeleri neticesinde mevcut yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesine ek protokol yapılarak enflasyondaki dalgalanmanın önüne geçtik. Üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Başta Belediye Başkanımız Selami Selçuk'a, Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Ünlü ve emeği geçen herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Demirci Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü ise şunları söyledi: "İşçi kardeşlerimizin alacak oldukları ek zamlar ile maaşlarını aileleriyle birlikte huzur içinde harcasınlar. Hayırlı uğurlu olsun."

İmza töreni hediye takdimi ile sona erdi. - MANİSA