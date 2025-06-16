Atış Yapı'dan Konkordato Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Atış Yapı'dan Konkordato Kararı

Atış Yapı\'dan Konkordato Kararı
16.06.2025 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın inşaat devi Atış Yapı, mali sorunlar nedeniyle konkordato sürecine girdi.

Bursa'nın inşaat devi Atış Yapı finansal ve ekonomik dalgalanmalar sebebiyle 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nden konkordato kararı aldı.

Şirket tarafından Atış Yapı'nın konkordato sürecine girdiği duyuruldu. Şirketin mali açıdan yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılanma çalışmalarıyla, konkordato sürecini geçici mühlet süresi içinde başarıyla tamamlayarak faaliyetlerine daha sağlam temeller üzerinde devam etmeyi amaçladığı belirtildi.

Bursa'nın köklü inşaat firmalarından Atış Yapı son günlerde şirket hakkında kamuoyunda oluşan algı ve itibarsızlaştırma söylemleri üzerine geniş çaplı bir açıklama yaptı.

Sektörünün yüzde yüz yerli sermayeli lider markalarından biri olarak 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Atış Yapı'nın bugüne kadar doğrudan ve dolaylı olarak 10 binlerce kişiye istihdam sağlamış; geliştirdiği projelerle hem şehir hem de ülke ekonomisine değer katan güçlü ve köklü bir yapıya sahip olduğunun aktarıldığı açıklamada:

"Milyarlarca liralık yatırımı hayata geçiren şirketimiz, tüm bankacılık işlemlerini bugüne kadar zamanında ve eksiksiz şekilde gerçekleştirmiş; tüm tedarikçilerinin, personel ve müşterilerinin taleplerini eksiksiz karşılamıştır. Bu süreçte 3.000'den fazla firmaya iş imkanı sunmuştur. Finansal geçmişimizdeki istikrar, disiplinli yönetim anlayışımızla birleşerek Atış Yapı'yı gayrimenkul ve yatırım dünyasında güvenle anılan bir marka haline getirmiştir.

Yalnızca yurtiçinde değil, yurtdışı faaliyetlerimizle de Türkiye'ye değer katmayı sürdürüyoruz. 30'dan fazla ülkeden yatırımcıyı ülkemize kazandırarak, bugün 75 milyon dolarlık yabancı yatırımı yönetmekteyiz. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük üç gayrimenkul yatırım fonundan birine sahip olarak, geliştirdiğimiz yenilikçi finansal modellerle ekonomiye sürdürülebilir katkı sunmaya devam ediyoruz" denildi

"Konkordato sürecine girmiş bulunmaktayız"

Son dönemde dünya genelinde yaşanan ekonomik ve finansal süreçlerden kaynaklanan olumsuzlukların, tüm alanlarda olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de dalgalanmalara sebep olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Atış Şirketler Grubu'nun inşaat alanındaki markası Atış Yapı olarak, kurulduğumuz günden bu yana benimsediğimiz ilkelerimiz doğrultusunda; yatırımcılarımız, müşterilerimiz ve paydaşlarımıza daha güvenle hizmet verebilmek adına, konkordato sürecine girmiş bulunmaktayız. Bu süreç; üretim faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak, tüm ticari yükümlülüklerimizi yeniden yapılandırarak daha sağlıklı bir finansal yapıya ulaşmak ve siz değerli müşterilerimizle, yatırımcı ve paydaşlarımızla olan stratejik iş birliklerimizi sürdürülebilir kılmak amacıyla başlatılmıştır. Şirketimiz, mali ve operasyonel açıdan yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılanma çalışmalarıyla, konkordato sürecini geçici mühlet süresi içinde başarıyla tamamlayarak faaliyetlerine daha sağlam temeller üzerinde devam etmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu süreçte; Tüm tedarikçi, müşteri ve yatırımcı, ilişkilerimizin şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde sürdürüleceğini, yasal çerçevede yükümlülüklerimizin yeniden yapılandırılacağını, süreç boyunca düzenli ve açık iletişim kurulacağını, hiçbir hak sahibinin mağduriyet yaşamayacağını

önemle bildiririz. Bu süreçte; yatırımcılarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bize duyduğu güvenin ne denli kıymetli olduğunu biliyor, bu güveni her zaman temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Tedarikçilerimizden ve tüm paydaşlarımızdan bu süreçte bizlere olan inancını ve desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz.

Atış Yapı, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de sağlam projeleri, şeffaf iş modeli ve güçlü duruşuyla şehrimize ve Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdürecek ve yoluna emin adımlarla devam edecektir" - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, İnşaat, Hukuk, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Atış Yapı'dan Konkordato Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir’de tarım arazisinde yangın Alevlere müdahale devam ediyor Balıkesir'de tarım arazisinde yangın! Alevlere müdahale devam ediyor
Denizli’de feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var Denizli'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
Fenerbahçe yeni ’’wonderkid’ini Rusya’da buldu: Matvey Kislyak Fenerbahçe yeni ''wonderkid'ini Rusya'da buldu: Matvey Kislyak
Hakan Çalhanoğlu’nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: “İnşallah bir gün’’ Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: "İnşallah bir gün''
Trabzon’da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu Trabzon'da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu
İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları
Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar
İran’dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli’nin yakınına düştü İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri’nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
Formula 1 Kanada Grand Prix’sinde zafer George Russell’ın Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın

18:14
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu Saldırı canlı yayına yansıdı
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı
18:07
İsrail’in İran’daki bir numaralı hedefi Yok edebilmenin tek yolu var
İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var
14:54
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv’i boşaltın
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın
13:53
G7 Zirvesi’nde İsrail-İran Çatışması
G7 Zirvesi'nde İsrail-İran Çatışması
08:16
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
08:08
Edin Dzeko’nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu
07:49
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
07:44
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi
07:13
İsrail-İran savaşında 4. gün Bilanço her saat ağırlaşıyor
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor
01:41
Adıyaman’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga 10 yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga! 10 yaralı
00:06
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid’e şans dahi tanımadı
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'e şans dahi tanımadı
23:26
Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100’e konuştu
Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne? Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100'e konuştu
23:18
Fenerbahçe’den ayrılan 2 isim Inter’e imza attı
Fenerbahçe'den ayrılan 2 isim Inter'e imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 18:45:59. #7.11#
SON DAKİKA: Atış Yapı'dan Konkordato Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.