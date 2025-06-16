Atış Yapı'dan Konkordato Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Atış Yapı'dan Konkordato Kararı

Atış Yapı\'dan Konkordato Kararı
16.06.2025 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da faaliyet gösteren Atış Yapı, ekonomik dalgalanmalar nedeniyle konkordato kararı aldı.

BURSA'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Atış Yapı yaşadığı ekonomik ve finansal dalgalanmalar nedeniyle konkordato kararı aldı. Bu karar, şirketin yaptığı basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu.

Bursa'da, konut ve AVM projeleriyle inşaat sektöründe faaliyet gösteren Atış Yapı son dönemde yaşadığı ekonomik ve finansal dalgalanmalar nedeniyle Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce konkordato kararı aldırdı. Atış Yapı alınan konkordato kararını yazılı basın açıklamasıyla duyurdu. Şirketleri hakkında son günlerde kamuoyunda oluşan algı ve itibarsızlaştırma söylemleri üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyduklarını söyleyen Atış Yapı, kamuoyuna yaptığı açıklamada, inşaat sektörünün yüzde yüz yerli sermayeli lider markalarından biri olarak 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiklerini söyledi. Bugüne kadar doğrudan ve dolaylı olarak 10 binlerce kişiye istihdam sağlayıp, geliştirdikleri projelerle hem şehir hem de ülke ekonomisine değer kattıklarını ifade eden Atış Yapı yaptıkları basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milyarlarca liralık yatırımı hayata geçiren şirketimiz, tüm bankacılık işlemlerini bugüne kadar zamanında ve eksiksiz şekilde gerçekleştirmiş; tüm tedarikçilerinin, personel ve müşterilerinin taleplerini eksiksiz karşılamıştır. Bu süreçte 3 binden fazla firmaya iş imkanı sunmuştur. Finansal geçmişimizdeki istikrar, disiplinli yönetim anlayışımızla birleşerek Atış Yapı'yı gayrimenkul ve yatırım dünyasında güvenle anılan bir marka haline getirmiştir.

Yalnızca yurtiçinde değil, yurtdışı faaliyetlerimizle de Türkiye'ye değer katmayı sürdürüyoruz. 30'dan fazla ülkeden yatırımcıyı ülkemize kazandırarak, bugün 75 milyon dolarlık yabancı yatırımı yönetmekteyiz. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük üç gayrimenkul yatırım fonundan birine sahip olarak, geliştirdiğimiz yenilikçi finansal modellerle ekonomiye sürdürülebilir katkı sunmaya devam ediyoruz.

Son dönemde dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve finansal süreçlerden kaynaklanan olumsuzluklar, tüm alanlarda olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de dalgalanmalara sebep olmuştur. Atış Şirketler Grubu'nun inşaat alanındaki markası Atış Yapı olarak, kurulduğumuz günden bu yana benimsediğimiz ilkelerimiz doğrultusunda; yatırımcılarımız, müşterilerimiz ve paydaşlarımıza daha güvenle hizmet verebilmek adına, konkordato sürecine girmiş bulunmaktayız.

Bu süreç; üretim faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak, tüm ticari yükümlülüklerimizi yeniden yapılandırarak daha sağlıklı bir finansal yapıya ulaşmak ve siz değerli müşterilerimizle, yatırımcı ve paydaşlarımızla olan stratejik iş birliklerimizi sürdürülebilir kılmak amacıyla başlatılmıştır.

Şirketimiz, mali ve operasyonel açıdan yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılanma çalışmalarıyla, konkordato sürecini geçici mühlet süresi içinde başarıyla tamamlayarak faaliyetlerine daha sağlam temeller üzerinde devam etmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu süreçte; Tüm tedarikçi, müşteri ve yatırımcı, ilişkilerimizin şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde sürdürüleceğini, yasal çerçevede yükümlülüklerimizin yeniden yapılandırılacağını, süreç boyunca düzenli ve açık iletişim kurulacağını hiç bir hak sahibinin mağduriyet yaşamayacağını önemle bildiririz.

Bu süreçte; yatırımcılarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bize duyduğu güvenin ne denli kıymetli olduğunu biliyor, bu güveni her zaman temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Tedarikçilerimizden ve tüm paydaşlarımızdan bu süreçte bizlere olan inancını ve desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz.

Atış Yapı, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de sağlam projeleri, şeffaf iş modeli ve güçlü duruşuyla şehrimize ve Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdürecek ve yoluna emin adımlarla devam edecektir."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, İnşaat, Hukuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Atış Yapı'dan Konkordato Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Formula 1 Kanada Grand Prix’sinde zafer George Russell’ın Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın
Fenerbahçe’den ayrılan 2 isim Inter’e imza attı Fenerbahçe'den ayrılan 2 isim Inter'e imza attı
Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100’e konuştu Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne? Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100'e konuştu
Korku dolu anlar Türk sporcular savaşın ortasında kaldı Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid’e şans dahi tanımadı Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'e şans dahi tanımadı
Adıyaman’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga 10 yaralı Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga! 10 yaralı
İsrail-İran savaşında 4. gün Bilanço her saat ağırlaşıyor İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Edin Dzeko’nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Tahran’dan kaçış Kilometrelerce kuyruk oluştu Tahran'dan kaçış! Kilometrelerce kuyruk oluştu

18:49
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli
18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...
18:14
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu Saldırı canlı yayına yansıdı
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı
15:22
Netanyahu’nun “Harekete geçiyoruz“ sözleri sonrası İsrail, Tahran’ı vurdu
Netanyahu'nun "Harekete geçiyoruz" sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu
10:07
Akaryakıta okkalı bir zam daha Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
09:51
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti
09:47
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
09:30
Nişanda şaka sınırlarını zorladı Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
09:17
Pezeşkiyan’dan ulusal birlik çağrısı
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı
09:01
İran’ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv’den ilk görüntüler
İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler
08:42
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi
08:41
Metroda ünlü var Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı
Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı
08:16
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 20:20:55. #7.13#
SON DAKİKA: Atış Yapı'dan Konkordato Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.