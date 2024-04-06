Atlas Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonu - Son Dakika
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Ekonomi

Atlas Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonu

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 94,78 ile Atlas Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,83'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

06.04.2024 11:07  Güncelleme: 11:08
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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 94,78 ile Atlas Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,83'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ATLAS PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,012032-94,78
ROTA PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,841094-26,40
QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON26,539814-22,26
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON16,217856-19,58
ALLBATROSS PORTFÖY ARMADA SERBEST ÖZEL FON1,012046-12,29
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)270,966686-11,61
BV PORTFÖY KAYRA SERBEST FON0,631983-10,73
AZİMUT PORTFÖY 10.0 SERBEST FON3,552064-10,68
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,868181-10,32
İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,341604-10,12
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,067188-2,83
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,07938-2,50
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,098642-2,48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,040424-2,26
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,014815-2,01
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. METAVERSE VE TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,030048-1,49
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,03762-1,43
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,277397-1,34
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,436844-1,32
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,124572-1,24
(Bitti)

Kaynak: AA

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