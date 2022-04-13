ATO Başkanı Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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ATO Başkanı Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğini değerlendirdi Açıklaması

13.04.2022 14:20
ATO Başkanı Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğini değerlendirdi Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilave istihdamı teşvik amacıyla açıklanan destek programlarına ilişkin, "İstihdamı artırmak için ihtiyaç duyulan olumlu ivmeyi sağlayacaktır.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilave istihdamı teşvik amacıyla açıklanan destek programlarına ilişkin, "İstihdamı artırmak için ihtiyaç duyulan olumlu ivmeyi sağlayacaktır. Üyelerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baran, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı istihdam desteğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Gençlere deneyim kazanma fırsatı verilmesinin önemini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilave istihdamı teşvik amacıyla açıkladığı destek programları işverenlerimiz için fırsattır. Gençlerimize mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak istihdama katılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen işbaşı eğitim programları ile ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ile sosyal destek primlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanması, istihdamı artırmak için ihtiyaç duyulan olumlu ivmeyi sağlayacaktır. Üyelerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum."

Baran, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirterek, "Bu gücü, öğrencisinden öğretmenine, tacirinden sanayicisine tüm vatandaşlarının birlik ve beraberliğinden alır. Yaşadığımız bu zorlu sürecin dünya konjonktüründeki gelişmelerle değerlendirilmesi, üstesinden gelineceğinin bilinmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstihdam, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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