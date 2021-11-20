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ATO Başkanı Baran: "Fransa ile ticaret hacmini 20 milyar Euro'nun üstüne çıkarmalıyız" - Son Dakika

ATO Başkanı Baran: "Fransa ile ticaret hacmini 20 milyar Euro'nun üstüne çıkarmalıyız"

20.11.2021 12:00
ATO Başkanı Baran: "Fransa ile ticaret hacmini 20 milyar Euro'nun üstüne çıkarmalıyız"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Fransa'nın geçmişinin Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanan tarihsel ilişkileri bulunduğunu, karşılıklı yatırımlar ve işbirlikleri dikkate alındığında 14 milyar Euro'luk ticaret hacminin iki ülkenin potansiyelini...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Fransa'nın geçmişinin Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanan tarihsel ilişkileri bulunduğunu, karşılıklı yatırımlar ve işbirlikleri dikkate alındığında 14 milyar Euro'luk ticaret hacminin iki ülkenin potansiyelini ifade etmekten uzak olduğunu belirterek, "Fransa ile dış ticaret hacmimizi en kısa zamanda 20 milyar Euro'nun üstüne çıkarmalıyız" dedi.

Fransa Büyükelçisi Herv Magro, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Ziyarette, Büyükelçilik Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmi ile ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş ile Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar, Süleyman Ekinci ve Mehmet Fatih Çetinkaya da yer aldı.

ATO Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Baran, Büyükelçi, Magro'ya Ankara ekonomisi hakkında detaylı bilgi verdi. Başkent'in üniversite-sanayi iş birliğinin geliştiği bir şehir olduğunu kaydeden Baran, Ankara'nın ticari ve turizm kapasitesini anlattı. Boeing ve AirBus'ın parçalarının Ankara'da üretildiğini kaydeden Baran, Ankara Ticaret Odası olarak markalaşma konusu ile coğrafi işaretli ürünler konusuna özel önem verdiklerini ifade etti. Baran, markalarla katma değerli üretimi desteklediklerini anlattı.

Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dış ticarette 20 milyar Euro'luk hedef koyduklarını hatırlatarak, "Fransa Türkiye'nin ticaret yaptığı ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Fransa'nın 1 trilyon Avro'ya yaklaşan dış ticaret hacminin yanında bizim ticaret rakamımız çok düşük. Bu rakamı en kısa zamanda 20 milyar Avro'nun üstüne çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

ATO'nun Ankara'dan yurtdışına direkt uçuş sayısının artmasına yönelik çalışmalarından da bahseden Baran, Ankara'dan Paris'e direkt havayolu seferlerinin yapıldığını söyledi. Başkent'in coğrafi konum avantajından bahseden Baran, "3-4 saatlik uçuşlarla onlarca trilyon dolar büyüklüğünde coğrafyaya ulaşmamız mümkün" dedi.

"Geleceğimize inanıyorum"

Fransa Büyükelçisi Hervé Magro da, Türkiye ile Fransa'nın tarihinin 1500'lü yıllara dayanan köklü bir geçmişi olduğunu belirterek "Geleceğimize de inanıyorum" açıklamasında bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkileri eğitim ve ticaretin güçlendirdiğine dikkat çeken Büyükelçi Magro, pandemi sürecinde iki ülke arasındaki ticarette aşırı gerileme yaşanmadığını söyledi.

Baran'dan Büyükelçiye Ankaragücü forması

Ziyarette, ATO Başkanı Baran, ailesinin görevi nedeniyle Ankara'da doğan ve çocukluk yıllarını Ankara'da geçiren Büyükelçi Magro'ya, sarı lacivert renklere ilgi duyduğunu basından öğrendiğini belirterek, Ankara'nın önemli değeri Ankaragücü'nün formasını hediye etti. - ANKARA

ATO Başkanı Baran: Fransa ile ticaret hacmini 20 milyar Euro'nun üstüne çıkarmalıyız
ATO Başkanı Baran: Fransa ile ticaret hacmini 20 milyar Euro'nun üstüne çıkarmalıyız
ATO Başkanı Baran: Fransa ile ticaret hacmini 20 milyar Euro'nun üstüne çıkarmalıyız
ATO Başkanı Baran: Fransa ile ticaret hacmini 20 milyar Euro'nun üstüne çıkarmalıyız

Büyükelçi, Türkiye, Ankara, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran: 'Fransa ile ticaret hacmini 20 milyar Euro'nun üstüne çıkarmalıyız' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ATO Başkanı Baran: "Fransa ile ticaret hacmini 20 milyar Euro'nun üstüne çıkarmalıyız" - Son Dakika
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