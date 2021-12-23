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ATO Başkanı Baran, Kosova ile ticari iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti - Son Dakika

ATO Başkanı Baran, Kosova ile ticari iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti

23.12.2021 12:05
ATO Başkanı Baran, Kosova ile ticari iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Kosova'nın derin tarihi ve kültürel geçmişe sahip olduğunu belirterek, "İki ülke arasında var olan bu bağı ekonomik alanda geliştirerek ticari ortaklıklarımızı genişletmemiz ve ikili ilişkilerimizi ilerletmemiz gerekiyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Kosova'nın derin tarihi ve kültürel geçmişe sahip olduğunu belirterek, "İki ülke arasında var olan bu bağı ekonomik alanda geliştirerek ticari ortaklıklarımızı genişletmemiz ve ikili ilişkilerimizi ilerletmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Kosova Cumhuriyeti Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ile beraberlerindeki heyet, ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, ziyarette yaptığı değerlendirmede, iki ülke arasında 370 milyon dolar civarında olan ticaret hacminin yeterli olmadığını belirtti. Baran, "İki ülke arasında var olan tarihi ve kültürel bağı ekonomik alanda geliştirerek ticari ortaklıklarımızı genişletmemiz ve ikili ilişkilerimizi ilerletmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Kosova'nın ticaret yaptığı ülkeler arasında ilk beşte yer aldığına dikkati çeken Baran, "Madencilik ve inşaat sektörünün Kosova'da çok önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye'de bu alanda çok başarılı firmalar mevcut. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri bu alanlarda güçlendirebiliriz, bu kapsamda yapılacak her çalışmada ATO olarak yer alacağız." ifadelerini kullandı.

Kosova Cumhuriyeti Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Hajdari de Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek ve Türk yatırımcıları ülkelerine davet etmek istediklerini belirterek, Kosova'nın çalışma ve vergi mevzuatlarında Avrupa Birliği ile uyumlu olduğunu bildirdi.

Hajdari, Kosova'nın kalkınması ve ekonomisinin gelişmesinde Türkiye'nin desteğinin önemli olduğunu kaydetti.

Togo Cumhuriyeti, Gürsel Baran, Türkiye, Kosova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, Kosova ile ticari iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti - Son Dakika Ekonomi


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