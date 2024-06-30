ATO Başkanı Gürsel Baran: Vergi paketi kayıt dışını önlemeli ve vergi oranlarını aşağı çekmeli - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Başkanı Gürsel Baran: Vergi paketi kayıt dışını önlemeli ve vergi oranlarını aşağı çekmeli

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, hazırlıkları devam eden vergi paketiyle ilgili, 'Anlamlı bir düzenleme yapılacaksa, bunun çerçevesi kayıt dışını önlemeyi ve vergi oranlarını aşağı çekerek tabana yaymayı içermelidir.' ifadesini kullandı. Baran, vergi sisteminin adil ve dengeli paylaşımı sağlaması gerektiğini belirtti ve vergi affının gerçek bir barış sağlamadığını vurguladı. Ayrıca, asgari kurumlar vergisi düzenlemesinin olumsuz etkilere yol açabileceğini ve düşük oranlı bir kurumlar vergisi sistemine geçilmesinin kamunun işlem yükünü azaltacağını ve vergi adaletini güçlendireceğini ifade etti.

30.06.2024 11:59
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, hazırlıkları devam eden vergi paketiyle ilgili, "Anlamlı bir düzenleme yapılacaksa, bunun çerçevesi kayıt dışını önlemeyi ve vergi oranlarını aşağı çekerek tabana yaymayı içermelidir." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, ATO'nun haziran ayı meclis toplantısında vergi paketi hazırlıklarına değindi.

Verginin sisteminin, zaman zaman oranlarda değişiklik yapılarak sektörleri canlandırmak için kaldıraç unsuru olarak kullanıldığına işaret eden Baran, "Vergiler, devletimizin ana gelir kaynağını oluştururken milli gelirin tüm kesimler arasında adil ve dengeli paylaşılmasının da temelini teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vergi sisteminin daha önceki yıllarda aflarla ve diğer geçici tedbirlerle düzenlenmeye çalışıldığını bildiren Baran, "Ancak mevcut veriler, vergi affıyla mükellefin gerçek bir barış sağlayamadığı yönünde. Anlamlı bir düzenleme yapılacaksa, bunun çerçevesi kayıt dışını önlemeyi ve vergi oranlarını aşağı çekerek tabana yaymayı içermelidir." ifadesini kullandı.

Asgari kurumlar vergisi düzenlemesinden az vergi ödeyen ya da zarar etmesi nedeniyle hiç vergi ödemeyen mükelleflerin olumsuz etkileneceğine belirten Baran, kurumlar vergisindeki indirim ve istisnaların kaldırılarak düşük oranlı bir kurumlar vergisi sistemine geçilmesinin kamunun işlem yükünü azaltacağını, vergi adaletini de güçlendireceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Gürsel Baran: Vergi paketi kayıt dışını önlemeli ve vergi oranlarını aşağı çekmeli - Son Dakika

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