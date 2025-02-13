ATO Başkanı Işıkhan ile Görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Başkanı Işıkhan ile Görüştü

Gürsel Baran, işverenlerin SGK prim ödemelerinde bankaların yüksek komisyon oranlarına dikkat çekti.

13.02.2025 12:48
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ziyarette bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede oda üyelerinin gündeminde yer alan konular değerlendirildi.

Başkan Baran, ATO üyelerinin çalışanları için kredi kartıyla yaptıkları SGK prim ödemelerinde bankaların değişen oranlarda komisyon uyguladığına dikkati çekerek, bu oranların işverenler için önemli tutarları teşkil ettiğini bildirdi.

İşverenlerin kredi kartıyla ödeme yapması durumunda yüzde 3 ile 3,5 oranında bankalara komisyon ödemek durumunda kaldığını vurgulayan Baran, "İstihdam sağlayarak ekonomiye katkı sunan işverenler, kredi kartıyla sigorta primi öderken yüksek oranlı komisyon oranlarıyla karşı karşıya kalıyor." ifadesini kullandı.

Baran, Bağkur'lu ATO üyelerinin 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısının, işçi ve memurların emekliliği için gerekli 7 bin 200'le eşitlenmesine ilişkin talebini de gündeme getirerek, kamuoyunda konuyla ilgili beklenti oluştuğunu kaydetti.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların SGK ilişik kesme sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin de ele alındığı ziyarette, işçi alacaklarına dava açma süresine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Baran, reel sektörün meslekli iş gücü ihtiyacına da işaret ederek, gençlerin mesleki ve teknik liseleri tercih etmesini ve meslekli iş gücü olmaya özenmesini sağlayacak destekleyici düzenlemeler yapılması önerisini anlattı.

Bedelli askerlikte ücret muafiyeti, sağlık giderlerinde indirim, her yıl için yıpranma hakkı, bireysel emeklilikte indirim, araç sigorta ve kasko bedellerinde indirim gibi teşvik unsurlarının ara eleman sorununun çözülmesinde etkili olabileceğini belirten Baran, "Mesleki eğitimi desteklerle özendirelim." tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Vedat Işıkhan, Gürsel Baran, Politika, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Işıkhan ile Görüştü - Son Dakika

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