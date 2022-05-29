ATO'da Etiyopya ülke tanıtım toplantısı - Son Dakika
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ATO'da Etiyopya ülke tanıtım toplantısı

29.05.2022 08:55
ATO'da Etiyopya ülke tanıtım toplantısı

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Menevşe, Adana'nın güçlü olduğu sektörlerde mevcut potansiyelini değerlendirmek ve geliştirmek için Etiyopya ile yapılacak iş birliği projelerine hazır olduklarını da dile getirdi.

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Menevşe, Adana'nın güçlü olduğu sektörlerde mevcut potansiyelini değerlendirmek ve geliştirmek için Etiyopya ile yapılacak iş birliği projelerine hazır olduklarını da dile getirdi.

Etiyopya Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud, Etiyopya Adana Fahri Konsolosu Yusuf Can Dağtekin ve Etiyopya Yatırım Komisyonu temsilcilerinden oluşan bir heyet Adana Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret etti.

Etiyopyalı heyetini, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Meclis Başkanı İsmail Acı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aycan Aktürk ve Genel Sekreter Birol Yarman misafir etti. Ziyaret kapsamında, ATO üyelerinin de katılımıyla, Etiyopya Ülke Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Atila Menevşe toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ATO'nun 30 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük odalarından biri olduğunu belirterek, "Bizim işimiz ticaret. Üyelerimiz arasında iç pazara satış yapanlar olduğu gibi, uluslararası pazarlarda ticaret yapanlar da mevcut. Günümüz dünyasında ticaret, küreselleşme ve gelişen teknoloji sayesinde oldukça kolaylaştı. Elektronik ticaretle dünyanın her yerine ulaşılabilir hale geldik. Biz de Oda olarak, üyelerimizin ihracat kapasitelerinin artırılmasına yönelik sürekli eğitimler düzenliyor ve potansiyel pazarları kendilerine tanıtıyoruz. Bugün de bu vesileyle bir arada bulunuyoruz" dedi.

Adana'nın ihracatta Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer aldığına vurgu yapan Menevşe, kentin; tarım, tekstil, gıda, kimya sanayi, ayakkabıcılık ve sağlık sektörlerinde oldukça iyi bir konumda olduğunu ifade etti. Menevşe, Adana'nın güçlü olduğu sektörlerde mevcut potansiyelini değerlendirmek ve geliştirmek için Etiyopya ile yapılacak iş birliği projelerine hazır olduklarını da dile getirdi.

En hızlı büyüyen ekonomi

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud da, ülkeyi tanıtan bilgilendirme sunumunun ardından; lojistik avantajları, devletin yabancı yatırımcıya duyduğu sempati ve hızla büyüyen ekonomisi ile Etiyopya'nın Türk yatırımcılar için çok uygun bir bölge olduğunu dile getirdi. Büyükelçi, iki ülke arasındaki ticari ve siyasi bağları güçlendirmek için her zaman hazır olduklarını söyledi.

Etiyopya Adana Fahri Konsolosu Yusuf Can Dağtekin ise konuşmasında, Etiyopya'nın yüksek potansiyeline dikkat çekti. İki ülke arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerin her yıl artış gösterdiğini son 20 yılda ise yaklaşık 10 kat arttığını açıklayan Dağtekin, "Cumhurbaşkanlığı düzeyinde karşılıklı yapılan ziyaretlerde iki ülke arasında yapılacak ticari anlaşmalar için olumlu mesajlar verilmiştir. Bu mesajların zaman içinde ülke arasındaki ticari ilişkilere pozitif yansımaları da olmuştur. Etiyopya Adana Fahri Konsolosluğu olarak bizim buradaki en önemli vizyonumuz iki ülkenin iş birliğini ve ilişkilerini geliştirmektir" şeklinde konuştu.

Öncelik yatırımcıların güvenliği

Toplantının açılış konuşmalarının ardından Etiyopya Yatırım Komisyonu Müdürü Lelise Neme Sori, Etiyopya'ya yatırım yapmanın avantajlarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Etiyopya'nın coğrafi konumu sebebiyle Avrupa, Amerika ve Ortadoğu'ya yakın olduğunu belirten Neme, Avrupa ile gümrüksüz ticaret anlaşmalarının olduğunu kaydetti. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın aynı zamanda Afrika Birliği'nin merkezi olduğunu söyleyen Neme, 164 ülkenin temsilciliğinin burada bulunduğunun altını çizdi. Neme, yabancı yatırımcıların mal ve para güvenliği için de son yıllarda ciddi atılımlar yapıldığını, bu konuda sigortacılık alanında da adımları atılacağını sözlerine ekledi. Etiyopyalı heyet, toplantının sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı. - ADANA

ATO'da Etiyopya ülke tanıtım toplantısı
ATO'da Etiyopya ülke tanıtım toplantısı
ATO'da Etiyopya ülke tanıtım toplantısı
ATO'da Etiyopya ülke tanıtım toplantısı
ATO'da Etiyopya ülke tanıtım toplantısı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Etiyopya, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO'da Etiyopya ülke tanıtım toplantısı - Son Dakika


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