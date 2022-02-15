ATO'dan Ankara'dan yurtdışına direkt uçuşlara devam çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte, Türk Hava Yolları (THY) yönetim kurulu ve icra komitesi başkanı Ahmet Bolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Ankara'dan yurtdışına yeni direkt uçuşların başlatılması konusundaki taleplerini iletti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ile birlikte göreve yeni getirilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ekşi ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda THY Yönetim Kurulu Üyesi Şekib Avdagiç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Ankara'dan yurt dışına yeni direkt uçuşların başlatılması konusundaki taleplerini iletti.

Yeşilköy'deki THY Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleşen ziyarette konuşan ATO Başkanı Baran, yönetim olarak göreve geldiklerinden bu yana Ankara'dan direkt uçuşlar konusunun değişmez gündem maddeleri olduğunu ve Başkent'ten yurt dışına yeni direkt uçuşlar başlatılması için çalıştıklarını söyledi.

Covid-19 salgını öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle, Türk Hava Yolları ile yürüttükleri Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar konusundaki çalışmalarda önemli aşama kat ettiklerini dile getiren Baran, salgın sürecinde getirilen seyahat sınırlamalarının yurt dışına direkt uçuşlar konusunu da sekteye uğrattığını söyledi.

ATO olarak çalışmalarını üyelerinin gelişimi, Başkent'in ticaretinin gelişimi ve ülke ekonomisine destek olmak üzere üç ayaklı strateji üzerinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Baran, "Kolay ulaşılabilirlik ve direkt uçuşlar ticaretin de turizmin de gelişmesi açısından olmazsa olmaz. Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar daha fazla ihracat, daha fazla turist daha fazla döviz geliri, ülkemizin gelişimine daha fazla katkı demek" diye konuştu.

Baran, Ankara Ticaret Odası öncülüğünde, 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirilecek "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi" hakkında da THY heyetine bilgi vererek, heyeti Zirve'ye katılmaya da davet etti.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat da Ankara Ticaret Odası'nın Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar konusundaki çalışmalarına destek vereceklerini söyledi. - ANKARA