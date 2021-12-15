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ATO'dan satış ve pazarlama eğitimi - Son Dakika

ATO'dan satış ve pazarlama eğitimi

15.12.2021 12:03
ATO'dan satış ve pazarlama eğitimi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, müşteri ile doğru ilişki kurmanın ticaretin anahtarı olduğunu ve eğitim ile geliştirilebileceğini belirterek, "İşletmelerin en önemli rekabet aracı müşteri ilişkileridir" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, müşteri ile doğru ilişki kurmanın ticaretin anahtarı olduğunu ve eğitim ile geliştirilebileceğini belirterek, "İşletmelerin en önemli rekabet aracı müşteri ilişkileridir" dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın üye ve çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü eğitim faaliyetleri kapsamındaki "Satış ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi" eğitimi, ATO İDEA koordinatörlüğünde yapıldı. ATO Meclis Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşen eğitimin açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası'nın sektörleri temsil eden 67 Meslek Komitesi'ne kayıtlı üyelerin talep ve sorunlarının çözümüne ilişkin yaptıkları çalışmaların yanı sıra eğitim faaliyetlerine de önem verdiklerini söyledi. Baran, "Biz Başkent'in Ticaret Odasıyız. ülkemizin ve şehrimizin ekonomisini bir adım daha ileriye götürmek ve üyemizin gelişimine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Kişisel gelişimden muhasebeye, dış ticaretten elektronik ticarete kadar birçok alanda eğitim programı düzenlediklerini anlatan Baran, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile olan iş birliği çerçevesinde mesleki belgelendirme çalışmalarını da sürdürdüklerini bildirdi. Müşteri ilişkilerinin ticaretin her alanında önemli olduğuna dikkat çeken Baran, eğitim alan katılımcılara görev yaparken kendilerine sürekli "Müşteriler bizi neden tercih etsin?" sorusunu sormalarını istedi. Müşteri ile doğru ilişkiler geliştirmek açısından eğitimin önemli olduğunu kaydeden Baran, "Satış ve pazarlamada iletişim kurduğunuz her insanla ilişki geliştirebilmek için ortak bir konu üzerinde diyalog kurmak gerekiyor. İşte bugünkü eğitimle doğru diyaloğu nasıl kurabileceğinizi öğreniyorsunuz. Eğitimin yanı sıra müşteri ile güzel ve sağlıklı ilişki kurmanın en temel yolu insanın işini sevmesidir. Severek yapıldığında insana en çok mesleki tatmin yaşatacak işlerden birisi satış ve pazarlamadır" diye konuştu.

"Katılımcılara ATO teminatlı belgelendirme"

İhsan Ataöv tarafından gerçekleştirilen "Satış ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi" eğitiminde satış ve pazarlamada ilk izlenim, iletişim teknikleri ve ikna yöntemleri başlıkları ele alındı. Eğitim sonrasında katılım belgesi verilen katılımcılar, ATO İDEA Mesleki Yeterlilik Merkezi'nin belgelendirdiği "Satış ve Pazarlama" alanlarındaki sınava ATO teminatıyla giriş hakkı kazandı. Eğitim programına ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar da katıldı. - ANKARA

ATO'dan satış ve pazarlama eğitimi

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO'dan satış ve pazarlama eğitimi - Son Dakika Ekonomi


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