ATO'dan Vize Sorunu İçin Destek Talebi

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Oda üyelerinin uluslararası alanda işlerini tanıtmaları ve iş bağlantıları kurmaları açısından fuarları takip etmelerinin önemine işaret ederek, vize sorununun giderilmesi noktasında Ticaret Bakanlığından destek beklediklerini bildirdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ı makamında ziyaret etti.

Baran, buradaki konuşmasında, fuarların, sektörlerin gelişimi ve ihracat açısından önemine değindi.

Fuarların, tüm sektörlerdeki yeni teknolojiler, üretim ve tüketimde yeni eğilim ve yeni konseptleri takip etmek noktasında önemli olduğunu belirten Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Üyelerimiz stant açarak, uluslararası alanda işini ve işletmesini tanıtmak, iş bağlantıları kurmak veya sadece katılımcı olarak fuarları takip etmek istiyor ancak vize engeliyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Schengen vizesi alırken sıkıntılar yaşıyor. Üyelerimizin işlerini geliştirmeleri, ticaretlerini ve ihracatlarını artırmaları için önem taşıyan vize sorununa çözüm üretme noktasında, Ticaret Bakanlığımızdan destek bekliyoruz."

Baran, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve perakende sektörüne ilişkin düzenleme önerilerini de iletti.

Aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin, çok sayıda ve aynı bölgede açılabildiklerini ve bu durumun verimlilik başta olmak üzere, pek çok açıdan ekonomik kayba yol açtığını dile getiren Baran, "Şehrimizde ticari planlamaya ihtiyaç var. Yerel yönetimler ve ilgili odaların da dahil olacağı yapıyla hangi caddede, hangi sektörde, kaç işletmenin faaliyet göstereceğine ilişkin fizibilite çalışmaları yapılmalı ve böylelikle yanlış yatırımların, kapanmaların ve kaynak israfının önüne geçilmeli." değerlendirmesinde bulundu.