ATO ve ÇASGEM'den İSG Eğitimi Protokolü - Son Dakika
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Ekonomi

ATO ve ÇASGEM'den İSG Eğitimi Protokolü

ATO ve ÇASGEM\'den İSG Eğitimi Protokolü

ATO ile ÇASGEM arasında imzalanan protokol ile işverenler, çevrim içi İSG eğitimlerine indirimli erişecek.

15.05.2025 12:50
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Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) arasında eğitim protokolü imzalandı.

ATO ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) arasında, ATO üyesi işveren ve işveren vekillerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimlerinin çevrim içi olarak sunulmasını sağlayacak eğitim protokolü imzalandı.

ATO'da gerçekleşen programda ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ÇASGEM Başkanı Prof. Dr. Elif Gökçearslan İşveren-İşveren Vekili Eğitim Protokolü'ne imza koydu. Protokol ile birlikte, ATO üyeleri ve işveren vekilleri, İSG eğitimlerine yüzde 20 indirimli olarak elektronik ortamdan erişebilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara ATO ve ÇASGEM logolu, e-devlet onaylı sertifika verilecek.

İmza programında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma zorunluluğunun 1 Ocak 2025 itibarıyla başladığını hatırlatarak, "Bu düzenlemeyle birlikte, işveren ya da vekilinin, Çalışma Bakanlığımızın belirlediği eğitimi tamamlayarak, bu hizmeti kendi bünyesinde sağlaması mümkün hale geldi. Bu protokol sayesinde ATO üyeleri, bu eğitimi çevrim içi ortamda, daha uygun maliyetle ve verimli şekilde alabilecek" diye konuştu.

"Bu protokolle üyelerimiz, güvenli bir çalışma ortamına kavuşmuş olacak"

ATO olarak üyelere yol gösterici ve destekleyici çalışmalar yürüttüklerini ve bunu öncelikli görev olarak gördüklerini kaydeden Baran, "Bugün imzaladığımız bu protokol sayesinde üyelerimiz, iş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturma konusunda önemli bir imkana kavuşmuş olacak" dedi.

İSG'nin yalnızca bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda insan odaklı bir iş kültürünün temeli olduğunu vurgulayan Baran, "İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde eğitimin rolü tartışmasız. Bugün imzalayacağımız protokolle gerçekleştireceğimiz iş birliği, sadece işletmelerimize değil, ülkemizin iş gücü güvenliğine ve üretim kalitesine de doğrudan katkı sağlayacak" diye konuştu.

ÇASGEM Başkanı Prof. Dr. Elif Gökçearslan da konuşmasında eğitim içeriğinin detaylı çalışmalarla hazırlandığını belirterek, "ÇASGEM kar amacı gütmeyen bir kuruluş. İşverenlerin erişebilmesi için uygun fiyatlarla ve çevrimiçi eğitimler hazırlıyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimini isterse işveren, isterse belirleyeceği bir vekili alabiliyor. 16 saatten oluşan bu eğitimle birlikte işverenler işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği hizmetini sunabilmek için sorumluluklarını öğrenecek. Küçük önlemlerle iş kazalarını engelleyebilmek temel amacımızdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ATO ve ÇASGEM'den İSG Eğitimi Protokolü - Son Dakika

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