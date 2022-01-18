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ATSO ve Antalya Bilim Üniversitesi arasında dijital işbirliği - Son Dakika

ATSO ve Antalya Bilim Üniversitesi arasında dijital işbirliği

18.01.2022 09:54
ATSO ve Antalya Bilim Üniversitesi arasında dijital işbirliği

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ( ATSO ) ile Antalya Bilim Üniversitesi arasında İNOVATSO'da "Instant Learning" uygulanmasının kullanılmasına yönelik protokol imzalandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ( ATSO ) ile Antalya Bilim Üniversitesi arasında İNOVATSO'da "Instant Learning" uygulanmasının kullanılmasına yönelik protokol imzalandı. Protokol törenine Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Dr. Ali Cem Başarır ve ekibi katıldı.

"Bizlere güç veriyor"

İmza töreninde konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin "Başarılı dijital dönüşüm uygulamalarına ilk başlayan kurumlardan biri olmak, dönüşüme öncülük yapmak bizlere güç veriyor. Bu önemli uygulamayı üyelerimizin işyerlerinde, fabrikalarında, işletmelerinde yaygınlaştırmak için de gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Instant Learning uygulaması konusunda yapacağımız işbirliği bu adımın önemli parçalarından biri. Instant Learning yaklaşımı ile, gerekli bilgiye ihtiyaç anında ulaşılabilecek olması; kolay ve basit erişimi, INOVATSO bünyesinde bulunan tüm makina ve teçhizata entegre edildi. Artık ARGE ve İnovasyon yapan gençlerimiz, girişimcilerimiz hızlı prototipleme ve tasarım makinalarını kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan emniyetle ve güvenle kullanabilecekler" dedi.

"Kuluçka merkezi yakında açılacak"

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek de, verimliliği artırırken işletme maliyetlerini önemli oranda azaltan Instant Learning uygulamasının Türkiye'de fabrikalarda, seralarda, işletmelerde, sağlık kurumlarında, turizm işletmelerinde kullanımı konusunda taleplerin artarak devam ettiğini söyledi. Yüksek bu programın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için işbirliğine açık olduklarını; hızlı ve kolay uygulanabilen; her sektörde önemli bir eğitim ihtiyacını karşılayacak olan Instant Learning'in hızla yayılacağına inandığını belirtti. Ayrıca projede hem mezun hem de öğrenimi devam eden öğrencilerin önemli rol aldığını belirten Yüksek, öğrencilerle birlikte girişimcilik ekosistemini de güçlendirecek startup oluşumları için kuluçka merkezini de yakında açacaklarını belirtti.

"Paylaşmaya devam edeceğiz"

Dijital Dönüşüm Programının Stratejisini tasarlayan ve yöneten Dr. Ali Cem Başarır ise, "Bazen çözüm hemen yanı başınızda durmaktadır. Özellikle de basit çözümler. Bakış açımızı değiştirmeyi başardığımızda dijital dönüşümümün ne kadar kolay ve ucuz olabileceğini, gereksiz maliyetlerinden ve verimsiz yaklaşımlarından bizleri nasıl kurtarabileceğini değerli ekibim ve yetenekli öğrencilerimle yaparak göstermeye devam ediyoruz. Basit dönüşüm yaklaşımlarından, Metaverse'e bir çok sektörde paradigmayı değiştirecek uygulamalarımızı paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Heyet, protokol imza töreninden ardından İNOVATSO'u ziyaret ederek, ekipmanlara QR Code uygulamalarını yerleştirdi. Davut Çetin ve Rektör İsmail Yüksek merkezde girişimcilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. - ANTALYA

ATSO ve Antalya Bilim Üniversitesi arasında dijital işbirliği
ATSO ve Antalya Bilim Üniversitesi arasında dijital işbirliği
ATSO ve Antalya Bilim Üniversitesi arasında dijital işbirliği

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Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, geri dönüşüm, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATSO ve Antalya Bilim Üniversitesi arasında dijital işbirliği - Son Dakika Ekonomi


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