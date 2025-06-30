Auto Kale Oto Ekspertiz Karatay'da Açıldı

Auto Kale Oto Ekspertiz, Konya'daki yeni şubesini Karatay ilçesinde açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hizmete giren şube, bölge halkına hem teknik altyapı hem de profesyonel kadrosuyla kapsamlı araç kontrolü sunmayı hedefliyor.

Auto Kale, Konya'daki yeni şubesiyle ekspertiz hizmetini yerel düzeyde daha erişilebilir hale getirerek, şehirdeki araç ticaretine de katkı sunmayı amaçlıyor.

Yeni şube, motor performans testinden kaporta boya analizine, fren testlerinden elektronik sistem kontrollerine kadar geniş kapsamlı hizmet yelpazesiyle faaliyet gösteriyor.

Böylece kullanıcılar, araç satın alma kararlarını daha bilinçli şekilde verebiliyor. Auto Kale Konya Karatay Şubesi, haftanın 6 günü hizmet sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Auto Kale Oto Ekspertiz Bayi Yetkilisi Ahmet Çay, 16 yıldır Konya Galericiler Sitesi'nde araç alım ve satışı yapan köklü bir firma olduklarını belirtti.

Son 6 yıldır da oto ekspertiz alanında hizmet verdiklerini ve açılışın bölge açısından önemli olduğunu vurgulayan Çay, "Konya'da sektörün geleceğe dönük yüzü olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.