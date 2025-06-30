Auto Kale Oto Ekspertiz Karatay'da Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Auto Kale Oto Ekspertiz Karatay'da Açıldı

30.06.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Auto Kale Oto Ekspertiz, Konya Karatay'daki yeni şubesiyle araç kontrolü hizmeti sunmaya başladı.

Auto Kale Oto Ekspertiz, Konya'daki yeni şubesini Karatay ilçesinde açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hizmete giren şube, bölge halkına hem teknik altyapı hem de profesyonel kadrosuyla kapsamlı araç kontrolü sunmayı hedefliyor.

Auto Kale, Konya'daki yeni şubesiyle ekspertiz hizmetini yerel düzeyde daha erişilebilir hale getirerek, şehirdeki araç ticaretine de katkı sunmayı amaçlıyor.

Yeni şube, motor performans testinden kaporta boya analizine, fren testlerinden elektronik sistem kontrollerine kadar geniş kapsamlı hizmet yelpazesiyle faaliyet gösteriyor.

Böylece kullanıcılar, araç satın alma kararlarını daha bilinçli şekilde verebiliyor. Auto Kale Konya Karatay Şubesi, haftanın 6 günü hizmet sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Auto Kale Oto Ekspertiz Bayi Yetkilisi Ahmet Çay, 16 yıldır Konya Galericiler Sitesi'nde araç alım ve satışı yapan köklü bir firma olduklarını belirtti.

Son 6 yıldır da oto ekspertiz alanında hizmet verdiklerini ve açılışın bölge açısından önemli olduğunu vurgulayan Çay, "Konya'da sektörün geleceğe dönük yüzü olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Otomobil, Kale Oto, Karatay, Ekonomi, Konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Auto Kale Oto Ekspertiz Karatay'da Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı
Diyarbakır’da ’kız kaçırma’ kavgası 1 ölü, 3 gözaltı Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası; 1 ölü, 3 gözaltı
Türkiye yanıyor Alevler bu kez İzmir’den yükseldi Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sürpriz misafir Uçak pisti pas geçti Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti
Gizli duruşma sonrası Netanyahu’nun bu haftaki duruşmaları ertelendi Gizli duruşma sonrası Netanyahu'nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı 99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu

12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
11:38
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-koca dehşeti yaşadı
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-koca dehşeti yaşadı
11:24
Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir’deki yangınların enerjisi düştü
Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisi düştü
20:40
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
20:31
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
19:57
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
19:47
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi
İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi
19:25
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
19:20
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
19:12
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
18:39
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
18:27
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
18:16
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
18:09
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı
99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 12:50:01. #7.13#
SON DAKİKA: Auto Kale Oto Ekspertiz Karatay'da Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.