AVM Ciro Endeksi, perakende sektörünün salgın etkisinden kurtulmasıyla 2023'te yüzde 99,6 arttı.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Ciro Endeksi'nin 2023 sonuçları açıklandı.
Verilere göre, alışveriş merkezi metrekare cirosu 2023'te bir önceki yıla göre nominal değerde (enflasyondan ayrıştırılmamış) yüzde 99,6 artış gösterdi. 2010 yılı bazına göre endeks 2023'te 1890 puana ulaştı.
Metrekare verimliliği bakımından veriler incelendiğinde, İstanbul'a gelen yabancı turistlerin etkisiyle İstanbul AVM'lerinin verimlilik endeksi 2030 olurken, Anadolu AVM'lerinde bu rakam 1772 olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde metrekare başına toplam ciro 89 bin 432 liraya yükselirken, İstanbul AVM'lerinde bu rakam yüzde 85,6 artışla 110,6 bin lira, Anadolu AVM'lerinde yüzde 115,3 artışla 75,3 bin liraya çıktı.
Geçen yıl metrekare başına düşen ziyaretçi endeksi, toparlanmanın etkisiyle 98'e ulaştı. Uzmanlar, AVM cirolarında görülen hızlı yükselişe rağmen ziyaretçi sayısının baz alınan 2010 seviyesine göre düşük kalmasını, söz konusu dönemde daha alışveriş odaklı müşterilerin AVM'leri ziyaret etmesi olarak bildirdi.
Kategori bazında ciro endeksi
Geçen yıl kategoriler bazında endeks incelendiğinde, en fazla artış yüzde 114 ile teknoloji kategorisinde görüldü.
Yiyecek içecek kategorisinde artış yüzde 98, giyim kategorisinde yüzde 92, hipermarket kategorisinde yüzde 91 ve ayakkabı kategorisinde yüzde 90 olarak belirlendi.
Son Dakika › Ekonomi › AVM Ciro Endeksi 2023'te Yüzde 99,6 Arttı - Son Dakika
Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu. Şirket, AFAD koordinasyonunda eğitimlerini tamamlayan ekip ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarına hızla müdahale etmeyi amaçlıyor.
Almanya'da tatil paketleri için erken rezervasyon rakamlarının artmasıyla birlikte Türkiye, İspanya'yı geçerek en çok rezervasyon yapılan tatil yeri oldu. Türkiye, 2024 yazı için en popüler tatil destinasyonları arasında birinci sıraya yerleşti.
Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi. Oda Başkanı Halil Demirbilek, programda yaptığı konuşmada meslektaşlarının fedakarlıkla görevlerini yerine getirdiğini vurgulayarak, tüm meslektaşlarının Muhasebeciler Haftası'nı kutladı.
İstanbul'un geleneksel alışveriş noktalarından Eminönü'nde Ramazan alışverişi başladı. Hurma ve zeytin fiyatlarındaki artış geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50'yi buldu. Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hurma ve zeytin çeşitleri tezgahlara indi. Mısır, İran ve Medine'den gelen hurmalar vatandaşların ilgi gösterdiği çeşitler arasında yer aldı. Hurma ve zeytin fiyatlarında geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50 artış olduğu gözlendi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılık yapan üreticilere sürülerinde kalite ve verim artışı sağlamak amacıyla damızlık koç ve teke hibe desteği veriyor. Bu yıl 321 yetiştiriciye 600 adet damızlık koç ve teke dağıtımı yapılacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınmada model olduğuna belirterek, "Antalya'da destek verdiğimiz kooperatif sayısını 53'e çıkarttık. Kooperatiflerimizin enerji maliyetlerini yüzde 80'ini karşılıyoruz.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun girişimleri sonucunda Türk EximBank Malatya Ofisi hizmete girdi. Başkan Sadıkoğlu, ihracatın artması ve Malatya'nın ekonomik gelişimi için yapılan çalışmaların bir parçası olarak Türk EximBank'ın Malatya'ya ofis açılması talebini iletti. Malatya TSO üyelerine hizmet verecek olan ofis, ihracatçılara destek sağlayacak ve ihracat rakamlarının artmasına katkıda bulunacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?