AVM sektöründe token hamlesi - Son Dakika

Akasya, İyi Hareket İnovasyon Teknoloji A.Ş (Colony) ile 'Akasya Token' için iş birliği anlaşması imzaladı.

Akiş GYO'nun yatırımcısı olduğu, İstanbul'daki alışveriş merkezlerinden Akasya, İyi Hareket İnovasyon Teknoloji A.Ş (Colony) ile blok zinciri teknolojisine dayanan bir kripto varlık üretilmesi ve üretilen kripto varlığın satılması ile ilgili iş birliği anlaşması imzaladı.

Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alışveriş merkezi ziyaretçilerimize mevcut alışveriş deneyimlerine ek olarak her zaman yeni deneyim olanakları sunmayı hedefliyoruz. Akasya Token, blockchain teknolojisinin gelecekte getireceği olanaklara ilk erişim olanağı sunması açısından büyük fırsatlar içeriyor. Token bir ödeme aracı değil, bunun yerine 'utility token' olarak bilinen fayda bazlı bir token türü olarak geliştirildi. 'Utility token' olarak bilinen benzerlerinden AVM için yapılan ilk proje olması ile ayrışan Akasya Token'in sektördeki dinamikleri değiştireceğine inanıyoruz. Kullanıcılarımız için özel lounge alanından, kişiselleştirilmiş müşteri hizmetlerine, gece alışverişinden, öncelikli indirim fırsatlarına kadar pek çok ilki 'Akasya Token' ile hayata geçireceğiz. Ayrıca projemiz, Akasya AVM'nin NFT (non-fungible token) ve metaverse gibi perakende ile gayrimenkul sektörlerini derinden etkileyen makro trendlere erken adaptasyonu kapsamında, bu dünyaya atılan ilk adım olma özelliğini taşıyor. Önümüzdeki dönemde AVM'nin metaverse dünyasında var olması dahil pek çok proje için fikir süreçlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

"AVM'lerin gelecek vizyonuna rehberlik edecektir"

Colony Kurucu CEO Ali Erhan Tamer, "Akasya'nın token ekonomisine olan inancına ve uzun vadeli metaverse hedeflerine yol arkadaşlığı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu token projesi alışveriş merkezlerinin gelecek vizyonuna rehberlik etmesi açısından fazlasıyla önemsediğimiz bir proje. Sadece arzı ile değil sonrasında sunacağı faydalar ile örnek teşkil edecek bu proje için tüm AVM ekibine bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz tarafından İyi Hareket İnnovasyon Teknoloji A.Ş ("Colony") ile Akasya AVM ile ilgili fikri mülkiyet haklarının kullanımı karşılığında, blok zinciri teknolojisi ile ürün ve hizmetlere erişim sağlama, sadakat programı (loyalty) ve fayda esasına (utility token) dayalı Akasya Token projesi geliştirilmesi amacıyla "Akasya Token İşbirliği Sözleşmesi" imzalanmasına karar verilmiştir". - İSTANBUL