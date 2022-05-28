Avokadoya talep arttı, üretim alanı genişledi - Son Dakika
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Avokadoya talep arttı, üretim alanı genişledi

28.05.2022 11:22
Avokadoya talep arttı, üretim alanı genişledi

MUSTAFA KURT/HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Anavatanı Meksika olan avokadoya yurt içinden ve dışından talep artınca meyvenin Antalya'daki üretim alanı da genişledi.

MUSTAFA KURT/HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Anavatanı Meksika olan avokadoya yurt içinden ve dışından talep artınca meyvenin Antalya'daki üretim alanı da genişledi.

Yaş sebze, meyve üretiminde söz sahibi olan Antalya'da ürün çeşitliliği her geçen yıl artıyor. Mangodan ananasa, papayadan kamkata, ejder meyvesinden passifloraya kadar 30'un üzerinde tropikal meyvenin de yetiştirildiği kentte, avokado üretimi son yıllarda ciddi miktarda artış gösterdi.

Üretim artışında hem avokadonun ekonomik getirisinin yüksek oluşu hem de talepteki artış belirleyici oldu. Türkiye'nin 9 bin ton olan avokado üretiminin 7 bin tonu Antalya'da yapılıyor.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, Türkiye'de avokado yetiştiriciliğine ilk olarak Alanya, Gazipaşa ve Anamur bölgesinde başlandığını söyledi.

Son yıllarda avokado tüketiminin gerek Türkiye'de gerekse dünyada arttığını dile getiren Karaca, Antalya'daki üretim alanının da 21 bin dekara çıktığını ifade etti.

Çiftçilerin üretim planı yaparken katma değeri yüksek ve daha fazla tercih edilecek ürünlere yöneldiklerini belirten Karaca, "Kentte son 5 yılda avokado üretimi 3 kattan fazla arttı. Meyve vermeyen bahçelerde çok fazla avokado fidanı toprakla buluştu. Önümüzdeki yıllarda da üretimin artacağını gözlemlemekteyiz." dedi.

Karaca, avokadonun diyet listelerine girdiğini, bunun da ürüne talebin artmasında etkili olduğunu söyledi.

Avokadonun açık alanda yetiştiğini ancak bazı yerlerde örtü altında da üretime başlandığını anlatan Karaca, seralardaki üretimde de verimli sonuçlar alındığını dile getirdi.

Türkiye'de en fazla avokado üretiminin Antalya'da yapıldığına işaret eden Karaca, şöyle konuştu:

"Şu anda 2 bin 100 çiftçimiz ekonomik anlamda avokado üretimi yapıyor. Ülkemizde yaklaşık 9 bin ton avokado üretimi var ve bunun 7 bin tonu Antalya'da yetiştiriliyor. İhracatı da yapılıyor ama aynı zamanda ithalatı da yapılan bir meyve. Bu açıdan önceliğimiz kendi ihtiyacımızı karşılamak. İhracatı az olsa da önümüzdeki yıllarda üretimin hızla artmasıyla avokado önemli bir ihracat ürünümüz olacak."

Avokado dondurması coğrafi işaret olarak tescil ettirilecek

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Üretme ve İşletme Bölüm Başkanı Dr. Süleyman Bayram da avokadonun ticari değerinin daha da artacağını söyledi.

Yaklaşık 7-8 yıl sonra Türkiye'de avokado üretiminin 30 bin tonlara ulaşabileceğini ifade eden Bayram, "Avokado ekonomik değeri yüksek bir ürün. Üretim noktasında Akdeniz bölgesinde domates ve biberden sonra avokado üçüncü sıraya yerleşebilir. Eğer avokado ciddi anlamda yayılırsa güzel paralar kazanılacaktır." dedi.

Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin kurucusu Tahir Kısaarslan da avokadoda alternatif tüketim üzerine çalışmalar yaptıklarını, bunlardan birinin de dondurma olduğunu belirtti.

Avokado dondurmasının tüketiciler tarafından beğenildiğini dile getiren Kısaarslan, dondurmayı coğrafi işaret olarak tescil ettirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kısaarslan, avokadonun sıvı yağ, şampuan ve krem üretiminde kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak, çekirdeğini de ekonomiye kazandırmak istediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Gazipaşa, Türkiye, Antalya, Sonora, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avokadoya talep arttı, üretim alanı genişledi - Son Dakika


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